Вучевић: Ставити тачку на Куртијеву владавину терора

19.09.2025

11:23

Miloš Vučević
Фото: Танјуг/АП

Вријеме је да се стави тачка на владавину терора лажног премијера Аљбина Куртија, гласањем за Српску листу на локалним изборима на Косову и Метохији 12. октобра показаће се легитимна снага српског народа, истакао је савјетник предсједника Србије Милош Вучевић.

Вучевић је нагласио да ће гласањем за Српску листу бити "бачене у воду" све лажи оних који јужну српску покрајину желе без Срба, а први међу њима је управо Курти.

ŽELJKO-BUDIMIR-190925

Република Српска

Будимир: Импресивна опрема московске полиције

Он је навео да са тим геноцидним циљем Курти наставља своју прљаву кампању, те је зато бизаран снимак на којем се нуди да буде "спасилац" Срба у јужној српској покрајини.

Вучевић је напоменуо да Срби јако добро знају ко је Курти и да су на својој кожи осјетили резултате његове политике која покушава да врати систем апартхејда усред Балкана.

- За разлику од Куртија, Србија остаје дослиједно посвећена миру, али немамо намјеру да мирно посматрамо системско кршење права српског народа на Косову и Метохији. Вријеме је да се стави тачка на Куртијеву владавину терора - навео је Вучевић у објави на Иксу.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова о инциденту са дроновима у Пољској: Оптужбе упућене Русији су провокација

Премијер привремених приштинских институција у оставци Аљбин Курти јуче се видео-поруком обратио српским грађанима, наводећи да "на Косову и Метохији не постоји међуетничка нетолеранција и да не треба да вјерују изјавама високих званичника из Београда".

