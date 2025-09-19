Вучевић: Ставити тачку на Куртијеву владавину терора

19.09.2025
11:23
Вријеме је да се стави тачка на владавину терора лажног премијера Аљбина Куртија, гласањем за Српску листу на локалним изборима на Косову и Метохији 12. октобра показаће се легитимна снага српског народа, истакао је савјетник предсједника Србије Милош Вучевић.
Вучевић је нагласио да ће гласањем за Српску листу бити "бачене у воду" све лажи оних који јужну српску покрајину желе без Срба, а први међу њима је управо Курти.
Он је навео да са тим геноцидним циљем Курти наставља своју прљаву кампању, те је зато бизаран снимак на којем се нуди да буде "спасилац" Срба у јужној српској покрајини.
Вучевић је напоменуо да Срби јако добро знају ко је Курти и да су на својој кожи осјетили резултате његове политике која покушава да врати систем апартхејда усред Балкана.
- За разлику од Куртија, Србија остаје дослиједно посвећена миру, али немамо намјеру да мирно посматрамо системско кршење права српског народа на Косову и Метохији. Вријеме је да се стави тачка на Куртијеву владавину терора - навео је Вучевић у објави на Иксу.
Премијер привремених приштинских институција у оставци Аљбин Курти јуче се видео-поруком обратио српским грађанима, наводећи да "на Косову и Метохији не постоји међуетничка нетолеранција и да не треба да вјерују изјавама високих званичника из Београда".
Гласањем за “Српску листу” показаће се легитимна снага српског народа и тако бацити у воду све лажи оних који јужну српску покрајину желе без Срба, а први међу њима је Аљбин Курти, лажни премијер лажне државе, који упорно покуша да истера Србе са њихових вековних огњишта на… pic.twitter.com/nrPDjORmlh— Милош Вучевић (@milos_vucevic) September 19, 2025
