Ево шта ће бити приказано на војној паради у Београду

Велика војна парада "Снага јединства" са око 10.000 учесника биће одржана сутра у Београду, а на њој ће бити приказано око 2.500 средстава наоружања и војне опреме, више од 600 возила, 70 ваздухоплова и 20 пловних објеката.
Парада, која се одржава поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, почеће у 11.00 часова на простору испред Палате Србија.
Посјетиоци параде, на којој се очекује и присуство највиших државних званичника, имаће прилику да виде дефиле ешелона јединица свих родова и служби у Војсци Србије, кадета Војне академије, јединица на возилима и пловних објеката Речне флотиле, а програм параде обухвата и приказ дијела способности Одреда војне полиције специјалне намјене "Кобре", егзерцир припадника Гарде, као и падобрански скок припадника 63. падобранске бригаде.
Како је најављено из Министарства одбране, у налету ешелона ваздухопловних јединица учествоваће сви типови ваздухоплова попут МиГ-29, "орао", C-295 CASA, Ми-35М и Х-145.
Међу бројним средствима наоружања и војне опреме биће приказани и ракетни системи за противваздухопловна дејства "ФК-3" и HQ-17, савремени радари ГМ400, борбена оклопна возила "Милош", "МРАП", "Лазар 3", "хамер" и БОВ ОТ, модернизовани тенкови М-84 АС1/2/3, модернизована борбена оклопна возила пјешадије М80 АБ1/2, самоходне топ-хаубице 155 мм НОРА, као и модернизовани противавионски системи ПАСАРС, беспилотне летјелице, извиђачки и борбени дронови.
Када је ешелон јединица у питању, он се састоји од подешелона ратних застава, Гарде, 72. бригаде за специјалне операције, 63. падобранске бригаде, Одреда Војне полиције специјалне намјене Кобре, јединица Копнене војске, Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Команде за обуку, Бригаде везе, 608. логистичке базе, Војне академије и војних ветерана.
Ешелон јединица на возилима састављен је од најсавременијих средстава којима је опремљена Војска Србије, као и од средстава која су у завршној фази развоја.
Он се састоји из подешелона специјалних јединица, извиђачких јединица, пјешадијских јединица, противоклопних јединица, јединица војне полиције, јединица телекомуникација, јединица ВОЈИН, артиљеријско-ракетних јединица за ПВД, јединица за електронска дејства, подешелона беспосадних система, артиљеријских јединица, оклопних јединица, као и подешелона средстава ратне технике из развоја.
Ешелон ваздухопловних јединица чине средства РВиПВО Војске Србије и састоји се од подешелона ловачке, ловачко бомбардерске, школске и транспортне авијације, авиона за аеро-фото снимање и подешелона хеликоптерских јединица.
Посебан ешелон чиниће пловне јединице Речне флотиле Војске Србије. Како је за Танјуг рекао командант Речне флотиле, капетан бојног брода Дарко Стричић, Речна флотила ће на паради приказати најсавременија средства, модернизоване бродове и своје способности, наводећи да ће учестовати 20 пловних објеката.
У оквиру програма, припадници Одреда војне полиције специјалне намјене "Кобре" извешће приказ обезбјеђења одређене личности на јавном скупу.
Програм обухвата и егзерцир припадника Гарде. Приказ увјежбаности стројевих радњи - егзерцир је јединствена и атрактивна војничка радња коју изводе одабрани гардисти, односно најспретнији, најокретнији и врхунски стројево изграђени припадници.
На војној паради "Снага јединства" у Београду припадници егзерцира изводе стројеве радње уз двије композиције из Сплета српских родољубивих пјесама: "Ој, Србијо, мила мати" и "Тамо далеко".
Највиши државни званичници су позвали грађане да присуствују паради, истичући да ће моћи да виде колико се Војска Србије промијенила у протеклих десет година, колико је модернизована и снажна.
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је за Блиц ТВ да се војна парада не организује због дневно-политичких потреба, већ због показивања снаге Србије као одвраћајућег фактора за сваког потенцијалног агресора, како би сачували мир.
Министар одбране Србије Братислав Гашић изјавио је раније да је у припрему и организацију војне параде укључено више од 10.000 војника, од којих је 6.000 у пјешадијским и моторизованим ешалонима, а да су остали логистичка подршка.
Додао је да је максимално ангажована и војна полиција и да ће обезбјеђивати читаву трасу кретања војних конвоја и ешалона, и да у припреми параде учествују и све комуналне службе Града Београда, као и МУП.
Грађани који желе да присуствују паради ће моћи да дођу на простор извођења параде од 8.30 часова, а улазак ће бити омогућен на двије локације и то у близини кружног тока код Тржног центра "Ушће" према Бранковом мосту и на раскрсници улице Трешњиног цвета и Булевара Николе Тесле, из правца Новог Београда и правца Земуна. У простор за посматрање параде неће моћи да се уђе превозним средствима.
На улазима ће се налазити пунктови за провјеру посјетилаца, а због безбједности грађана неће бити дозвољено уношење предмета који могу нанијети штету другим лицима. Такође, приступ неће бити омогућен особама под утицајем алкохола или других опијата, као и онима који се непримјерено понашају или имају обиљежја увредљивог и непримјереног садржаја.
Улаз је слободан за пунољетне грађане и малољетна лица уз пратњу родитеља или старатеља. Није могуће довођење кућних љубимаца из безбједносних разлога.
Генерална проба војне параде "Снага јединства" одржана је јуче, а вјежби су присуствовали министар одбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић.
Дан српског јединства, слободе и националне заставе обиљежава се у спомен на српску заставу коју су носили српски војници током пробоја Солунског фронта 15. септембра 1918. године - тренутак када је српски народ, уједињен у заједничком циљу, извојевао побједу и ушао у историју као примјер храбрости и слоге.
Посљедња парада Војске Србије, "Корак побједника", организована је 2014. године испред зграде Палате Србија, поводом ослобођења града Београда у Другом свјетском рату и на њој је учествовало око 4.500 учесника, као и више од 350 различитих борбених средстава.
