Добој: Возач ухапшен због давања мита

Извор:
АТВ
19.09.2025
10:50
Коментари:0
Добојска полиција ухапсила је јуче С.К. из Тешња због давања мита.
Тешњак С.К је приликом заустављања и контроле возила којим је управљао, полицајцу понудио и оставио новац у службеном возилу, након чега је ухапшен а новчаница је уз потврду одузета, саопштено је из ПУ Добој.
"Након документовања предмета против наведеног лица Републичком јавном тужилаштву Бања Лука биће достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу", наведено је у саопштењу ПУ Добој.
Република Српска
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Сцена
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
14
14
10
14
04
14
04
14
00
Тренутно на програму