Добој: Возач ухапшен због давања мита

Извор:

АТВ

19.09.2025

10:50

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Добојска полиција ухапсила је јуче С.К. из Тешња због давања мита.

Тешњак С.К је приликом заустављања и контроле возила којим је управљао, полицајцу понудио и оставио новац у службеном возилу, након чега је ухапшен а новчаница је уз потврду одузета, саопштено је из ПУ Добој.

"Након документовања предмета против наведеног лица Републичком јавном тужилаштву Бања Лука биће достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу", наведено је у саопштењу ПУ Добој.

