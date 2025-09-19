Возач погинуо приликом превртања трактора

Према првим информацијама, до несреће је дошло када се пољопривредни трактор, из за сада непознатих разлога, преврнуо на локалном путу. На лицу мјеста интервенисале су Хитна помоћ и полиција, али нажалост, возачу није било спаса.

Полиција је обавила увиђај, а тијело страдалог је превезено на обдукцију ради утврђивања тачног узрока смрти. Узрок превртања трактора биће познат након детаљне истраге.

(Телеграф.рс)