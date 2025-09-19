Возач погинуо приликом превртања трактора

Извор:
Телеграф
19.09.2025
09:36
Коментари:0
У раним јутарњим часовима, око 7 сати, у селу Прекодолце код Владичиног Хана догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је једна особа изгубила живот.
Према првим информацијама, до несреће је дошло када се пољопривредни трактор, из за сада непознатих разлога, преврнуо на локалном путу. На лицу мјеста интервенисале су Хитна помоћ и полиција, али нажалост, возачу није било спаса.
Савјети
Да ли машина за веш може да се чисти таблетом за прање суђа?
Полиција је обавила увиђај, а тијело страдалог је превезено на обдукцију ради утврђивања тачног узрока смрти. Узрок превртања трактора биће познат након детаљне истраге.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч1
Хроника
13 ч0
Најновије
Најчитаније
10
24
10
23
10
21
10
16
10
15
Тренутно на програму