Возач погинуо приликом превртања трактора

19.09.2025

09:36

Возач погинуо приликом превртања трактора
Фото: Pixabay

У раним јутарњим часовима, око 7 сати, у селу Прекодолце код Владичиног Хана догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је једна особа изгубила живот.

Према првим информацијама, до несреће је дошло када се пољопривредни трактор, из за сада непознатих разлога, преврнуо на локалном путу. На лицу мјеста интервенисале су Хитна помоћ и полиција, али нажалост, возачу није било спаса.

Полиција је обавила увиђај, а тијело страдалог је превезено на обдукцију ради утврђивања тачног узрока смрти. Узрок превртања трактора биће познат након детаљне истраге.

(Телеграф.рс)

Таг:

poginuo vozač

Коментари (0)
