Logo
Large banner

Само на овај начин главице ће бити укусне и очуване цијеле године

Извор:

Информер

20.11.2025

08:10

Коментари:

0
Kupus
Фото: Unsplash

Замрзавање киселог купуса је одличан начин да га сачувате за дуже вријеме, а са правилним поступком, можете уживати у његовом укусу и ван сезоне.

Кисели купус је незаобилазан у многим домаћинствима, посебно током зиме, када је идеалан за припрему разних јела. Међутим, шта ако желите да га сачувате за дужи период? Може ли кисели купус да се замрзне и задржи своју укусну текстуру и арому?

Одговор је да, кисели купус се може замрзнути. Али, као и код сваког другог замрзавања хране, постоји неколико ствари које треба да знате како бисте сачували његов квалитет.

Ево шта треба да урадите:

Припрема купуса

Прије него што ставите кисели купус у замрзивач, препоручује се да га добро оцједите како бисте уклонили вишак течности. Превише влаге може утицати на текстуру након одмрзавања.

Кочани

Регион

Мајка Андреја Лазарова сломљена након суђења: "Адвокати су нас поново убили!"

Порционисање

Да би било лакше користити га касније, најбоље је поделити кисели купус на мање порције, зависно од тога колико вам је потребно за једно јело. Тако ћете лакше одмрзавати само онолико колико вам треба.

Паковање

Ставите купус у пластичне врећице или херметички затворене контејнере како бисте спречили улазак ваздуха и избјегли опекотине од замрзавања.

Замрзавање

Кисели купус можете чувати у замрзивачу до 6 месеци. Иако ће се променити текстура током замрзавања, његов укус и даље остаје одличан за припрему свих омиљених јела.

Како одмрзавати кисели купус?

Најбоље је да га одмрзнете полако, остављајући га у фрижидеру преко ноћи. Ако вам треба брже, можете га ставити у микроталасну пећницу на ниску температуру. Имајте на уму да ће текстура бити нешто мекша него код свјежег купуса, али укус ће бити потпуно очуван.

(информер)

Подијели:

Тагови:

kiseli kupus

Савјети

priprema

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом

Свијет

Стравично! Хитно повучен из продаје плишани меда због тема о којима прича са дјецом

3 ч

0
Беба дијете

Друштво

Најрадосније вијести: У Српској рођено 25 беба

3 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Коловози претежно клизави, на планинама могућа поледица

3 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Србија

Земљотрес погодио Србију

3 ч

0

Више из рубрике

Привлаче здравље и срећу: Пет биљака које су идеалан поклон за славу

Савјети

Привлаче здравље и срећу: Пет биљака које су идеалан поклон за славу

17 ч

0
Радијатор гријање

Савјети

Ево зашто никако не би требало сушити веш на радијатору

17 ч

0
Ова салата је краљица посне трпезе: Предјело за Аранђеловдан које ће одушевити госте

Савјети

Ова салата је краљица посне трпезе: Предјело за Аранђеловдан које ће одушевити госте

20 ч

0
Рецепт дана: Најмекше палачинке које се топе у устима

Савјети

Рецепт дана: Најмекше палачинке које се топе у устима

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

12

Амиџић: Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције

10

58

Петровић поднио кривичну пријаву против особе која му је понудила мито од 500.000 КМ

10

48

Ово је истина која се крије иза најтужнијих пјесама пјевачке легенде, једна је посебно потресна

10

18

Тежак судар два воза, више од 40 људи повријеђено

10

10

Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner