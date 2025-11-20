Само на овај начин главице ће бити укусне и очуване цијеле године

Извор:
Информер
Замрзавање киселог купуса је одличан начин да га сачувате за дуже вријеме, а са правилним поступком, можете уживати у његовом укусу и ван сезоне.
Кисели купус је незаобилазан у многим домаћинствима, посебно током зиме, када је идеалан за припрему разних јела. Међутим, шта ако желите да га сачувате за дужи период? Може ли кисели купус да се замрзне и задржи своју укусну текстуру и арому?
Одговор је да, кисели купус се може замрзнути. Али, као и код сваког другог замрзавања хране, постоји неколико ствари које треба да знате како бисте сачували његов квалитет.
Ево шта треба да урадите:
Припрема купуса
Прије него што ставите кисели купус у замрзивач, препоручује се да га добро оцједите како бисте уклонили вишак течности. Превише влаге може утицати на текстуру након одмрзавања.
Порционисање
Да би било лакше користити га касније, најбоље је поделити кисели купус на мање порције, зависно од тога колико вам је потребно за једно јело. Тако ћете лакше одмрзавати само онолико колико вам треба.
Паковање
Ставите купус у пластичне врећице или херметички затворене контејнере како бисте спречили улазак ваздуха и избјегли опекотине од замрзавања.
Замрзавање
Кисели купус можете чувати у замрзивачу до 6 месеци. Иако ће се променити текстура током замрзавања, његов укус и даље остаје одличан за припрему свих омиљених јела.
Како одмрзавати кисели купус?
Најбоље је да га одмрзнете полако, остављајући га у фрижидеру преко ноћи. Ако вам треба брже, можете га ставити у микроталасну пећницу на ниску температуру. Имајте на уму да ће текстура бити нешто мекша него код свјежег купуса, али укус ће бити потпуно очуван.
