Мајка Андреја Лазарова сломљена након суђења: "Адвокати су нас поново убили!"

Агенције

20.11.2025

08:08

1
Васка Лазарова, мајка трагично страдалог младог фудбалера Андреја Лазарова, говорила је о револту према адвокатима након првог судског рочишта у вези са трагедијом у дискотеци "Пулс" у Кочанима, гдје је у пожару погинуло 63 људи.

Васка је рекла да није успјела да види свог сина прије трагедије, јер је он играо фудбал у иностранству, а тог дана када се вратио у Македонију, она је била на екскурзији у Турској.

Кочани

Регион

Потврђена оптужница за пожар у дискотеци у Кочанима у којем су погинуле 62 особе

"Дошао је у пола десет увече, изашао… Ја сам била у Турској и нисам могла ни да га видим. Толико је било", рекла је Лазарова, подсјећајући да га је посљедњи пут видјела два мјесеца прије трагедије, јер је Андреј стално тренирао и играо фудбал.

Она говори о скромним породицама, о дјеци коју су изгубили... Како је рекла били су преталентовани, прелијепи, скромни.

Kocani pozar diskoteka

Регион

Због пожара у дискотеци у Кочанима подигнуто више оптужница

Бол је иста код свих мајки, каже она, без обзира гдје су биле, шта су радиле или какав живот водиле. Али најтежи ријечи упутила је адвокатима окривљених.

"Нека се ударају у главу… да ли они имају дјецу и да ли једног дана може и њихову да снађе иста судбина. С којим новцем ће се вратити кући? С којим крвавим новцем?“, рекла је Лазарова с огорченошћу алудирајући на одбрану која, према њеним ријечима, својим поступцима наноси родитељима бол исту као и у дану када су изгубили своју дјецу.

Она прича да су они, као скромне породице са минималним платама, борили се да школују своју дјецу, да им створе будућност - а сада живе најцрњу могућу стварност.

"Сва талентована, здрава дјеца… А поступцима браниоца данас су нас поново убили“, додаје она, али ипак признаје да су барем мало охрабрени од стране државног тужилаштва да наставе борбу, преноси Телеграф.

Кочани пожар

трагедија

Sjeverna Makedonija

