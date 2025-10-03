Logo

Потврђена оптужница за пожар у дискотеци у Кочанима у којем су погинуле 62 особе

03.10.2025

Оптужница за пожар у дискотеци "Пулс" у Кочанима у Сјеверној Македонији у потпуности је потврђена, саопштио је данас Основни кривични суд у Скопљу.

У саопштењу се наводи да ће се суђење одржати у Основном кривичном суду у Скопљу због тога што случај треба да воде судије са стеченим искуством и знањем о кривичним предметима који ће омогућити ефикасан, професионалан и законит поступак, пренио је Вечер.

Kocani pozar diskoteka

Регион

Након великог пожара у Кочанима, двоје младих људи и даље у тешком стању

Истиче се да да је било тешкоћа приликом уручивања оптужница 37 оптужених лица која имају 33 браниоца и да је због тога достављање вршено преко судских служби Основног кривичног суда у Скопљу.

Суд истиче да је покушао да испуни све законске обавезе на најефикаснији начин и да оцијени кривично дјело у предвиђеном законском року, водећи рачуна о осетљивости поступка, јавном интересу и више од 250 повријеђених и породица оних који су погинули у пожару.

Суд такође наводи да је ангажовао све расположиве ресурсе у овом поступку ради благовременог и законитог поступања, како не би дошло до непотребних пропуста који би угрозили поступак.

Požar

Регион

Букнуо пожар у фабрици слаткиша: Ватрогасци заглављени у растопљеном шећеру

Како се истиче, предмет је додијељен надлежном судији на даље поступање, а странке и јавност биће обавијештени о свим даљим процесним радњама у вези са тим случајем.

У дискотеци "Пулс" у Кочанима 16. марта ове године избио је пожар усљед недозвољене употребе пиротехнике током концерта групе ДНК у којем су погинуле 62 особе.

Дискотека је радила без важеће дозволе и кршила је бројне стандарде безбједности.

Тужилаштво је подигло оптужнице против 37 физичких и три правна лица.

