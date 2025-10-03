Велика акција полиције и УКП-а: Претреси на више од 50 локација

Извор:
Курир
03.10.2025
18:47
Коментари:0
У Београду је у току велика акција припадника Управе криминалистичке полиције и Вишег јавног тужилаштва у Београду, на чијем су удару навијачи блиски „Принципима“ Вељка Беливука и групе „Анти Роми“ Лазара Маринковића Луцифера, сазнаје Курир.
Претреси на више локација у Вишњичкој бањи, али и широм престонице, су у току. Како сазнаје Курир, у току су претреси на више од 50 локација.
Подсјетимо, Маринковић је ухапшен прије два дана, пошто се сумњичи да је учествовао у ватреном обрачуну у једном кафићу у Вишњичкој бањи.
У пуцњави је, подсјетимо, рањено петоро људи, а једна жена која се случајно затекла у локалу је убијена.
