Logo

Велика акција полиције и УКП-а: Претреси на више од 50 локација

Извор:

Курир

03.10.2025

18:47

Коментари:

0
Велика акција полиције и УКП-а: Претреси на више од 50 локација

У Београду је у току велика акција припадника Управе криминалистичке полиције и Вишег јавног тужилаштва у Београду, на чијем су удару навијачи блиски „Принципима“ Вељка Беливука и групе „Анти Роми“ Лазара Маринковића Луцифера, сазнаје Курир.

Претреси на више локација у Вишњичкој бањи, али и широм престонице, су у току. Како сазнаје Курир, у току су претреси на више од 50 локација.

Подсјетимо, Маринковић је ухапшен прије два дана, пошто се сумњичи да је учествовао у ватреном обрачуну у једном кафићу у Вишњичкој бањи.

У пуцњави је, подсјетимо, рањено петоро људи, а једна жена која се случајно затекла у локалу је убијена.

Подијели:

Тагови:

претреси

Veljko Belivuk

Навијачи

Београд

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хорор: Ауто покосио жену док је прелазила улицу са унуком!

Хроника

Хорор: Ауто покосио жену док је прелазила улицу са унуком!

2 ч

0
Ухапшено шест лица у Сарајеву и Тузли због изнуде

Хроника

Ухапшено шест лица у Сарајеву и Тузли због изнуде

2 ч

0
Узнемирујуће слике послије удеса: Погинуо млади возач, од кола ништа није остало

Хроника

Узнемирујуће слике послије удеса: Погинуо млади возач, од кола ништа није остало

2 ч

0
Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина

Хроника

Предала се двојица осумњичених у акцији ”Фирма”

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Американци напали по Трамповом наређењу: Убијене четири особе!

20

14

Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем

20

11

Почиње Међународни фестивал дјечијег позоришта

20

06

Додик и Минић на утакмици Игокеа-ФМП

20

01

Четири загребачке улице назване по усташама, биће преименоване

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner