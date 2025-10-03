Logo

Предала се двојица осумњичених у акцији ”Фирма”

Аутор:

Огњен Матавуљ

03.10.2025

17:12

Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина
Фото: Уступљена фотографија

Двије од три особе, за којима се трагало у оквиру акције ”Фирма”, јавили су се данас бијељинској полицији, након чега су ухапшени.

Како сазнаје АТВ ради се о Велибору Рикићу и Небојши Тојагићу. Рикићу је, током одсуства, суд одредио притвор, док ће Тојагић сутра спроведен у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

У акцији ”Фирма” ухапшен је укупно осам особа међу којима и Велибор Веле Милошевић, власник фирме ”Slot Game” и хотела и ресторана ”Милошевић”, Иван Концулић и Радмило Рунић којима је одређен притвор.

Велибор Милошевић

Хроника

Погледајте спровођење осумњичених у акцији ”Фирма”

Током акције извршени су претреси на 36 локација, као и возила које користе осумњичени. Привремено је одузето око 300.000 КМ, као и осам аутомобила међу којима су луксузни ”мерцедес”, ”порше”, ”ауди” и ”фолскваген”, брендирани сатови, два пиштоља, телефони, смс картице, пословна документација и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.

Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина

Хроника

Акција ”Фирма”: Одузето 300.000 КМ и осам скупоцјених возила!

Осумњиченима се на терет ставља да су починили кривична дјела удруживање ради вршења кривичног дјела, прање новца, паљевина, изазивање опште опасности, оштећење и одузимање туђе ствари и недозвољена производња и промет оружјем.

Тагови:

Акција ”Фирма”

хапшење

pranje novca

Бијељина

