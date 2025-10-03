Предала се двојица осумњичених у акцији ”Фирма”

Аутор:Огњен Матавуљ
Двије од три особе, за којима се трагало у оквиру акције ”Фирма”, јавили су се данас бијељинској полицији, након чега су ухапшени.
Како сазнаје АТВ ради се о Велибору Рикићу и Небојши Тојагићу. Рикићу је, током одсуства, суд одредио притвор, док ће Тојагић сутра спроведен у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
У акцији ”Фирма” ухапшен је укупно осам особа међу којима и Велибор Веле Милошевић, власник фирме ”Slot Game” и хотела и ресторана ”Милошевић”, Иван Концулић и Радмило Рунић којима је одређен притвор.
Током акције извршени су претреси на 36 локација, као и возила које користе осумњичени. Привремено је одузето око 300.000 КМ, као и осам аутомобила међу којима су луксузни ”мерцедес”, ”порше”, ”ауди” и ”фолскваген”, брендирани сатови, два пиштоља, телефони, смс картице, пословна документација и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.
Осумњиченима се на терет ставља да су починили кривична дјела удруживање ради вршења кривичног дјела, прање новца, паљевина, изазивање опште опасности, оштећење и одузимање туђе ствари и недозвољена производња и промет оружјем.
