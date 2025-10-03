Жоржу пет година затвора за трговину кокаином!

Аутор:Огњен Матавуљ
Огњен Бранковић звни Жорж (45) осуђен је у Окружном суд у Бањалуци на пет година и два мјесеца затвора због трговине кокаином.
Пресуда је изречена након што је суд прихватио споразум о признању кривице који је Бранковић склопио са Окружним јавним тужилаштвом у Бањалуци. Одлуком суда Бранковић је након пресуде пуштен на слободу, а у казну му је урачунато вријеме које је провео у притвору од 6. марта ове године.
Оптужницом је обухваћен и Горан Новалија (47), који је негирао кривицу и поступак против њега је раздвојен. Према пресуди Бранковић је заједно са Новалијом од јануара до 6. марта ове године неовлаштено набављао ради продаје, држао ради продаје и продавао кокаин. Обојица су ухапшена у акцији ”Амиго” у којој је одузето око 760 грама кокаина.
”Бранковић је куповао веће количине кокаина од њему познатих лица и ради даље продаје држао у помоћном објекту своје куће у Бањалуци, те је препакивао и предавао Новалији који је 17. јануара 2,4 грама продао И.К. Бранковић је у помоћном објекту поред своје куће испод дрвеног пода држао скривен кокаин упакован у три паковања масе око 700 грама, док је 59,8 грама ради даље продаје предао Новалији која је код њега пронађена и привремено одузета”, наводи се у пресуди.
У образложењу пресуде предсједник судског вијећа Зорица Барош је навела да је Бранковићу изречена адекватна казна, која је у складу са законом.
”Суд је прихватио ваше признање, јер сте преузели одговорност за своје поступке. Суд не може да занемари чињеницу да сте држали скоро килограм кокаина, који угрожава живот и здравље становника, а нарочито младих. И сами сте отац и не знам како бисте прихватили да ваше дијете дође у контакт с дрогом ”, рекла је Барош.
Напоменула је да се нада да ће Бранковић промијенити свој животни пут и да ће се, након издржавања казне, понашати у складу са друштвено прихваћеним правилима, јер наредни пут ће казна бити знатно већа.
Иначе, Бранковић је и 2017. године осуђен на пет година затвора јере је као члан криминалне групе продавао кокаин у Бањалуци.
