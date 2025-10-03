Logo

Пијани Бањалучанин правио хаос: ”Шта ме заустављате, знате ли ко сам ја?”

Аутор:

Огњен Матавуљ

03.10.2025

12:22

Коментари:

1
Пијани Бањалучанин правио хаос: ”Шта ме заустављате, знате ли ко сам ја?”
Фото: АТВ

Дејан П. (41) из Бањалуке ухапшен је ноћас након што је пијан направио више прекршаја, те се бахато понашао према полицајцима којима је викао ”шта ме заустављате, знате ли ко сам ја?”.

Како сазнаје АТВ он је био за воланом нерегистрованог аутомобила ”рено” и када је полиција покушала да га заустави ради контроле, игнорисао је њихову сингализацију и наставио вожњу. Патрола је кренула за њим и Дејан П. се зауставио у улици у којој живи, паркирајући непрописно на коловозу.

Када су му полицајци пришли понашао се бахато и безобразно и између осталог викао ”шта ме заустављате, знате ли ко сам ја”. Тврдио је да је адвокат и није желио да помјери возило с коловоза и убрзо је ухапшен.

У ПУ Бањалука наводе да је Д.П. ухапшен због четири саобраћајна прекршаја (вожња под дејством алкохола, незаустављање на знак полиције, паркирање на коловозу и вожња нерегистрованог возила), те прекршаја из Закона о јавном реду и миру (ометање државних органа у вршењу јавне функције).

”Управљајући нерегистрованим аутомобилом ”рено”, возач се оглушило на законито издато наређење полицијских службеника да заустави возило ради контроле, те се наставило кретати, све док возило није засутавило и напрописно паркирало на коловозу. Испитивањем на присуство алкохола код Д.П. је утврђена концентрација од 1,70 g/kg алкохола у организму”, саопштила је ПУ Бањалука.

О свему наведеном обавијештен дежурни судија Одјељење за прекршаје Основног суда у Бањалуци.

Коментари (1)
