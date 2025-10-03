Logo

Уништено 450 килограма заплијењене дроге

Извор:

Аваз

03.10.2025

11:18

Уништавање заплијењене дроге
Фото: ФУП

Комисија за уништавање опојних дрога и психотропних супстанци БиХ уништила је заплијењене дроге које су биле сачуване у складишту Федералне управе полиције.

Уништавање је спроведено у постројењима компаније "Алуминиј Индустриес" д.о.о. Мостар, складно наредбама Суда Босне и Херцеговине и Општинског суда у Сарајеву, у сарадњи с Федералном управом полиције и Министарством унустрашњих послова Републике Српске, те уз подршку Министарства безбједности БиХ.

hapsenje policija rs

Хроника

Расвијетљено разбојништво: Пријетећи пиштољем раднику пумпе отели новац

Уништено је приближно 450 килограма опојних дрога, претежно марихуане, те мањих количина амфетамина, МДМА-а и кокаина, које су одузете од стране Државне агенције за истраге и заштиту - СИПА, Граничне полиције Босне и Херцеговине, Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Министарства унутрашњих послова КС.

Уништавању су присуствовали замјеник министра безбједности Ивица Бошњак и министарка а цивилних послова Босне и Херцеговине Дубравка Бошњак.

Замјеник Бошњак је истакнуо важност наставка процеса уништавања одузетих опојних дрога.

Подсјетио је да је посљедње уништавање спроведено у марту 2021. године, те изразио очекивање да ће се овај процес одвијати континуирано како би се што прије уништила дрога која се тренутно складишти у просторијама полицијских агенција у БиХ.

полиција рс ротација

Хроника

Власник фирме направио хаос: Напао инспекторе и поцијепао налоге

Значајну подршку овом процесу пружили су упосленици и руководство компаније "Алуминиј Индустриес" д.о.о. Мостар, који су омогућили спаљивање дрога у својим постројењима без накнаде.

zaplijenjena droga

