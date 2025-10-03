Расвијетљено разбојништво: Пријетећи пиштољем раднику пумпе отели новац

Аутор:Огњен Матавуљ
03.10.2025
11:08
Коментари:0
Анел Агановић и Емир Пољо из Хаџића ухапшени су због сумње да су починили разбојништво над радником бензинске пумпе ”Хифа” у Источној Илиџи.
Напад се догодио 16. септембра када су маскирани разбојници упали у објекат пумпе и пријетећи пиштољем од радника отели новац. Према незваничним информацијама украдено је око 300 КМ.
”Полицијски службеници ПС Источна Илиџа спроводећи оперативне мјере и радње на расвјетљавању разбојништва, почињеног над радником бензинске пумпе у Источној Илиџи, дошли су до сазнања да се у везу са извршењем доводе А.А. и Е.П. из Хаџића, Кантон Сарајево”, саопштило је ПУ Источно Сарајево.
Додају да су осумњичени ухапшени у сарадњи са МУП-ом Кантона Сарајево и над њима је извршена криминалистичка обрада.
Хроника
Потрага за разбојницима: Пријетећи пиштољем опљачкали бензинску пумпу
”У току је документовање предмета након чега ће Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево против осумњичених бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу”, наводе у полицији.
Незванично сазнајемо да су обојица осумњичени и раније привођени због сумње да се могу довести у везу са разбојништвима у Сарајеву.
Најновије
Најчитаније
14
05
14
04
13
54
13
54
13
53
Тренутно на програму