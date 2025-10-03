Logo

Расвијетљено разбојништво: Пријетећи пиштољем раднику пумпе отели новац

Огњен Матавуљ

03.10.2025

11:08

Расвијетљено разбојништво: Пријетећи пиштољем раднику пумпе отели новац

Анел Агановић и Емир Пољо из Хаџића ухапшени су због сумње да су починили разбојништво над радником бензинске пумпе ”Хифа” у Источној Илиџи.

Напад се догодио 16. септембра када су маскирани разбојници упали у објекат пумпе и пријетећи пиштољем од радника отели новац. Према незваничним информацијама украдено је око 300 КМ.

”Полицијски службеници ПС Источна Илиџа спроводећи оперативне мјере и радње на расвјетљавању разбојништва, почињеног над радником бензинске пумпе у Источној Илиџи, дошли су до сазнања да се у везу са извршењем доводе А.А. и Е.П. из Хаџића, Кантон Сарајево”, саопштило је ПУ Источно Сарајево.

Додају да су осумњичени ухапшени у сарадњи са МУП-ом Кантона Сарајево и над њима је извршена криминалистичка обрада.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Потрага за разбојницима: Пријетећи пиштољем опљачкали бензинску пумпу

”У току је документовање предмета након чега ће Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево против осумњичених бити поднесен извјештај о почињеном кривичном дјелу”, наводе у полицији.

Незванично сазнајемо да су обојица осумњичени и раније привођени због сумње да се могу довести у везу са разбојништвима у Сарајеву.

