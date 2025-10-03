Луциферу одређен притвор - осумњичен за покушај убиства

Извор:
Лазару Маринковићу званом Луцифер, вођи групе "Анти Роми", одређен је притвор до 30 дана због основане сумње да је извршио кривично дјело - тешко убиство у покушају са помагањем у кафићу у Вишњичкој бањи.
Како је потврђено за “Блиц“, њему је притвор одређен да не би утицао на свједоке, да не би у кратком временском периоду поновио кривично дјело и због узнемирења јавности.
Иначе, како је “Блиц” писао, он је кривично дјело починио док је био у дозвољеној шетњи будући да је од маја 2025. године у кућном притвору са електронским надзором.
Маринковић је ухапшен због сумње да је учествовао у тучи која је претходила пуцњави у кафићу у Вишњичкој бањи у којој је рањено пет особа.
Према незваничним сазнањима, двојица рањених мушкараца који се налазе у болници на лијечењу, а који одбијају сарадњу са полицијом, су осумњичени за пуцњаву и они ће бити испитани након што се опораве.
– Лазар Маринковић се сумњичи да се потукао у кафићу у тучи која је претходила пуцњави у Вишњичкој бањи. Он је наводно био у том локалу за време дозвољене шетње и тада је, како се сумња, учествовао у тучи. Он се иначе налази у кућном притвору од маја мјесеца одлуком Вишег суда у Београду – рекао је раније извор “Блица”.
Лазару Маринковићу је укинут притвор ове године у мају и замијењен је кућним притвором уз електронски надзор. Он је, наводно вођа навијачке групе “Анти Роми”.
Припадници криминалне групе коју је он наводно предводио, а која се крила иза паравана навијачке групе, осуђени су првостепеном пресудом на затворске, међутим, Апелациони суд у Београду ју је укинуо и наложио је да суђење почне испочетка.
Маринковићу је наводно користио криптовану апликацију Скај.
Наводно, био је близак Вељку Беливуку званом Веља Невоља.
Према незваничним сазнањима “Блица”, сумња се да је крвавом обрачуну претходила туча.
Подсјетимо, у пуцњави је повређено више особа, једна жена је завршила на реанимацији, док су три мушкарца и још једна жена рањени у пуцњави која се догодила 30. септембра око 15 сати у једном локалу у Вишњичкој бањи.
Иако су прве информације указивале да је једна жена преминула, доктори у Ургентном центру су извели чудо и оживјели су је!
Како незванично сазнајемо, тешко рањена је Д.В. (51), док су мушкарац О.А. (59) и жена Љ.М. (42) задобили повреде и превезени су у Ургентни центар. Поред њих рањена су и још два мушкарца.
