Logo

Луциферу одређен притвор - осумњичен за покушај убиства

Извор:

Агенције

03.10.2025

10:38

Коментари:

0
Луциферу одређен притвор - осумњичен за покушај убиства
Фото: Pixabay

Лазару Маринковићу званом Луцифер, вођи групе "Анти Роми", одређен је притвор до 30 дана због основане сумње да је извршио кривично дјело - тешко убиство у покушају са помагањем у кафићу у Вишњичкој бањи.

Како је потврђено за “Блиц“, њему је притвор одређен да не би утицао на свједоке, да не би у кратком временском периоду поновио кривично дјело и због узнемирења јавности.

Stari ljudi, penzioneri

Регион

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

Иначе, како је “Блиц” писао, он је кривично дјело починио док је био у дозвољеној шетњи будући да је од маја 2025. године у кућном притвору са електронским надзором.

Ухапшен због пуцњаве у ресторану у Вишњичкој бањи

Маринковић је ухапшен због сумње да је учествовао у тучи која је претходила пуцњави у кафићу у Вишњичкој бањи у којој је рањено пет особа.

Према незваничним сазнањима, двојица рањених мушкараца који се налазе у болници на лијечењу, а који одбијају сарадњу са полицијом, су осумњичени за пуцњаву и они ће бити испитани након што се опораве.

Ресторан

Свијет

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

– Лазар Маринковић се сумњичи да се потукао у кафићу у тучи која је претходила пуцњави у Вишњичкој бањи. Он је наводно био у том локалу за време дозвољене шетње и тада је, како се сумња, учествовао у тучи. Он се иначе налази у кућном притвору од маја мјесеца одлуком Вишег суда у Београду – рекао је раније извор “Блица”.

У мају им укинут притвор

Лазару Маринковићу је укинут притвор ове године у мају и замијењен је кућним притвором уз електронски надзор. Он је, наводно вођа навијачке групе “Анти Роми”.

Припадници криминалне групе коју је он наводно предводио, а која се крила иза паравана навијачке групе, осуђени су првостепеном пресудом на затворске, међутим, Апелациони суд у Београду ју је укинуо и наложио је да суђење почне испочетка.

667be35f6f88a ФУП

Хроника

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

Маринковићу је наводно користио криптовану апликацију Скај.

Наводно, био је близак Вељку Беливуку званом Веља Невоља.

Једна жена у тешком стању

Према незваничним сазнањима “Блица”, сумња се да је крвавом обрачуну претходила туча.

Подсјетимо, у пуцњави је повређено више особа, једна жена је завршила на реанимацији, док су три мушкарца и још једна жена рањени у пуцњави која се догодила 30. септембра око 15 сати у једном локалу у Вишњичкој бањи.

Иако су прве информације указивале да је једна жена преминула, доктори у Ургентном центру су извели чудо и оживјели су је!

ključevi

Србија

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

Како незванично сазнајемо, тешко рањена је Д.В. (51), док су мушкарац О.А. (59) и жена Љ.М. (42) задобили повреде и превезени су у Ургентни центар. Поред њих рањена су и још два мушкарца.

Подијели:

Таг:

покушај убиства

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Инди Арадиновић

Сцена

Инди умало умрла послије операције

4 ч

0
Тениски рекет

Тенис

Познати тенисер гађао публику рекетом: Хаос на мечу!

4 ч

0
Невријеме захватило овај дио БиХ: Јак вјетар срушио ограду на аутомобил

БиХ

Невријеме захватило овај дио БиХ: Јак вјетар срушио ограду на аутомобил

4 ч

0
Снијег на Јахорини

Друштво

На Јахорини 30 центиметара снијега

4 ч

0

Више из рубрике

Возач повријеђен у удесу код Бијељине

Хроника

Возач повријеђен у удесу код Бијељине

3 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Претучена два мушкарца у Бањалуци, у нападу кориштене и палице

3 ч

0
Претреси на више локација, ухапшене четири особе

Хроника

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Притвор осумњиченом за учешће у тучи у Вишњичкој бањи

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

14

04

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

13

54

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

13

54

Први симптоми озбиљне болести могли би се појавити на стопалима

13

53

Ковачевић: У новембру два референдума одбране Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner