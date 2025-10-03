Претучена два мушкарца у Бањалуци, у нападу кориштене и палице

Извор:
АТВ
03.10.2025
10:37
Коментари:0
Бањалучка полиција ухапсила је четири мушкарца због сумње да су у насељу Српске Топлице напали и претукли двојицу суграђана, који су завршили на УКЦ Републике Српске.
Ухапшени су Б.К., Љ.К., Њ.С. и Г.С. сви из Бањалуке због сумње да су починили кривично дјело насилничко понашање док се за неколико особа и даље трага.
Како сазнаје АТВ у нападу су кориштене и палице, а мотив сукоба су одређени породични односи.
”Полицији је синоћ око 19 часова пријављено да је у насељу Српске Топлице нарушен јавни ред и мир тако што је више непознатих особа физички напало два мушка лица, која су задобила тјелесне повреде. Повријеђеним лицима је указана љекарска помоћ на Универзитетско клиничком центру Републике Српске”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да полицијски службеници под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука предузимају мјере и радње у циљу утврђивања свих чињеница и околности у вези са наведеним кривичним дјелом, а у току је интензивна потрага за неколико лица.
Најновије
Најчитаније
14
05
14
04
13
54
13
54
13
53
Тренутно на програму