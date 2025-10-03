Logo

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

03.10.2025

10:08

Федерална управа полиције проводи претресе у два кантона, Сарајевском и Тузланском, у акцији због кривичног дјела изнуде.

Досад су приведена четири лица, а претреси још трају.

ključevi

Србија

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

- Проводимо оперативну акцију у Тузланском и Сарајевском кантону, ради се о кривичном дјелу изнуда. До овог тренутка четири лица су лишена слободе, два из Тузланског кантона, два из КС. Пронађен је новац, оружје, бејзбол палице, боксери и друго - потврђено је из Одјела за јавност ФУП-а за "Аваз".

Обзиром да су претреси још увијек у току, више информација ће бити познато касније.

