Инди умало умрла послије операције

Телеграф

03.10.2025

10:02

Инди Арадиновић
Пјевачица Инди Арадиновић показала је како вјежба у теретани, а онда и како одржава своју линију.

Наиме Инди Арадиновћ одлучила је да се утегне у преуске хеланке и топ плаво-бијеле боје, чиме је истакла струк и деколте.

Пјевачица је потом нагласила како послије тренинга не пије протеин, као што сви често раде, већ пије један народни напитак, који кошта 150 динара.

У питању је козија сурутка, која је иначе нашироко позната по здравственим бенефитима и у себи има врло мало калорија.

"Пије се козија сурутка, а не протеин послије тренинга, јер се здраво живи на сељачки најљепши могући начин, живели", рекла је Инди.

Има невјероватан струк

Пјевачица Индира Арадиновић Инди показала је недавно на Инстаграму на који начин је дошла до идеалне килаже и танког струка.

Наиме, Инди тврди да је здрава каша од само неколико састојака кључ за мршављење уз наравно тренинг, те су резултати загарантовани.

Састојци: Чија сјеме, сирове малине и купине, додати и изблендати смути са какаом по жељи, пише "Телеграф".

Indira Indi Aradinović

