''Дарко, да ли си нормалан'': Популарног пјевача одбацују колеге?

Пјевача Дарка Лазића полако, али сигурно колеге почињу да избјегавају. И не само због његовог порока или ситуација које му се дешавају, већ због неколегијалности и лоших поступака према колегама.
Пјевач је недавно имао саобраћајну несрећу и многе јавне личности су данима коментарисале његове поступке и понашање. Поједине колеге биле су забринуте за његово стање, па су му путем медија дијелиле савјете, али има и оних које Лазић више не занима ни као колега ни као човјек. Један од њих је Радиша Трајковић Ђани, који је био врло близак с млађим колегом.
Како је рекао, не занима га у ком је стању Лазић јер се Дарко није сјетио ни да га позове када је имао операцију и опорављао се три мјесеца.
"Ја сам поломио руку, није ни он мене звао. Што бих ја њега звао? Искрено... Кад је био први удес, ја сам висио уз њега, а кад сам ја поломио руку, био сам три мјесеца у кући, није дошао да ме види. Није дошао. Разочарао сам се тада јер га много волим. Било ми је криво као човјеку, а он ми је после рекао: 'Ево, ћале, доћи ћу, како то да паднеш? Нисам чуо... Чуј није чуо!' Мене не може да увриједи неко кога не волим, него неко ко ми је драг", рекао је фолкер и додао:
"Тада се нисам разочарао ни у кога осим у њега."
Сљедећи који се огласио и открио да с Лазићем нема потребе да се дружи приватно нити да га зове на славља је Урош Живковић. Пјевач ускоро слави рођендан свом сину, а један од ријетких колега који се неће појавити на слављу је управо Дарко Лазић.
"Дарко Лазић није позван. Ништа лично, у добрим смо односима, али ја нисам био код њега на весељу. Зовем само блиске људе", рекао је Урош, а мало ко је повјеровао у ову причу јер су се сви присјетили ситуације да су се Лазић и Живковић прије отприлике мјесец дана покачили на приватном слављу код колеге Срећка Кречара, па је вјероватно од тада њихов однос напет.
Гоца Тржан није блиска с Лазићем, али му је путем медија поручила да није нормалан.
"Који по реду, боже ме сачувај! Ау, бре, Дарко, да ли си нормалан? Је л' преживио, да ли је све океј? Рекла сам му шта сам имала на ту тему још одавно, али он ме није послушао. Има дјеце на путу, стварно је неодговорно да било ко од нас не размишља о томе", рекла је.
Љуба Перућица такође је имао слично запажање као и колегиница Гоца Тржан.
"Видим да га сви пљују на мрежама, али он је момак најгори за себе. Добар је момак којег много волим. Мени је заиста жао што му се све то дешава", истакао је Љуба.
Слађа Алегро такође више не може да толерише испаде свог млађег колеге.
"Није на мени да коментаришем то ко је крив, има ко ће тиме да се бави. Не бих вољела да се Дарку деси ишта, може тако да се угрози и он, али и сви други. Не бих вољела да се ово више понови што због дјеце, што због других, тако да вјерујем да ће Дарко бити опрезнији надаље", поручила је Слађа колеги, преноси Курир.
Недавно је Халид Муслимовић имао прес-конференцију, а једно од питања новинара било је да ли по његовом мишљењу Дарко Лазић може да буде велика звијезда.
"Дарко је добар пјевач и он је и сада популаран, али да би био звијезда, мора да промијени. Вјерујем да он то може. Његов начин живота и круг људи нису нешто што ће га довести у ту позицију да буде велика звијезда", сматра Муслимовић.
