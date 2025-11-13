Logo
Large banner

Појавио се опасни отровни црв: Не треба га уопште покушати убити

Извор:

АТВ

13.11.2025

14:45

Коментари:

0
Чекићасти пљоснати црв
Фото: Wikimedia Commons

Становници сјеверног Тексаса добили су неуобичајено упозорење: “Ако угледате чекићастог пљоснатог црва, немојте га дирати нити покушавати убити”.

Штавише, комесар за пољопривреду савезне државе Тексас, Сид Милер, у разговору за НБЦ прецизира: “Немојте га згњечити нити пререзати".

илу-новац-12112025

Економија

Креће исплата 51.000.000 КМ грађанима Српске

Отровна и инвазивна врста чекићасти плоснати црв потиче из југоисточне Азије, а сада се брзо шири по југоистоку Сједињених Држава гдје се појавила прије више година.

Међутим, недавне обилне и смртоносне кише, које подстичу климатске промјене, створиле су идеалне услове за његово размножавање.

Црв с препознатљивом полумјесечастом главом, тамносмеђим и црним пругама, може нарасти и до 40 центиметара. Но оно што посебно забрињава јест чињеница да та врста има изванредну способност регенерације: чак и када јој се пререже тијело, сваки дио може поновно израсти у новог црва.

“Располовите га и сад имате два црва”, напомиње Милер.

Сами су себи највећи непријатељи

Власти упозоравају грађане да их не уништавају на уобичајене начине, него да их, ако је сигурно, ухвате у врећицу и замрзну на 48 сати те пријаве налаз Тексашком институту за инвазивне врсте.

Чекићасти пљоснати црви успијевају у топлим и влажним подручјима те се хране пужевима и глистама, због чега им стакленици и влажна вртна тла представљају савршено станиште. Често се шире путем вртног материјала и хортикултурне индустрије.

Сједница Владе

Република Српска

Ђокић: Предузећа имају рок 15 дана

Ентомолог Тереза Делингер са Универзитета Вирџинија Тех објаснила је 2023. године да неке, али не све врсте рода Бипалиум, производе неуротоксин тетродотоксин у својој слузи.

“Његова је сврха обуздати плијен”, објаснила је.

Додала је да црви не гризу нити боду, али да токсин може надражити кожу и слузнице људи и кућних љубимаца.

Како у Сједињеним Државама немају природне непријатеље, број чекићастих црва може брзо да измакне контроли и доведе до нестанка глиста, кључних за здравље тла.

"Друге животиње ријетко једу пљоснате црве јер су њихове површинске излучевине неукусне, ако не и отровне”, објаснили су нематолози са Универзитета Флорида још 2004. године.

“Због своје канибалистичке природе, копнени пљоснати црви можда су сами себи највећи непријатељ", додали су.

Подијели:

Таг:

crvi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Zagreb Hrvatska

Регион

Огласила се директорка школе о тучи у Загребу

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Трагедија у БиХ: Мушкарац се објесио

1 ч

0
За колико ће бити повећане пензије у Српској

Економија

За колико ће бити повећане пензије у Српској

1 ч

2
Авион принудно слетио због дојаве о бомби: Хитно евакуисани путници

Свијет

Авион принудно слетио због дојаве о бомби: Хитно евакуисани путници

1 ч

0

Више из рубрике

Стиже киша метеора: Не заборавите пожељети жељу

Наука и технологија

Стиже киша метеора: Не заборавите пожељети жељу

3 ч

0
Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

Наука и технологија

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

3 ч

0
Робот

Наука и технологија

Робот у Мађарској сазидао кућу за три дана

4 ч

0
Ново поглавље у сарадњи са Кином: Лабораторија за паметну пољопривреду у Источном Сарајеву

Наука и технологија

Ново поглавље у сарадњи са Кином: Лабораторија за паметну пољопривреду у Источном Сарајеву

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

16

03

У Риму изложена чувена Библија

16

02

Језива трагедија у школи: Погинула дјевојчица (12), пронађена порука са три ријечи?

15

59

Породица Брус Вилиса одлучила донирати његов мозак?

15

54

Цеца подржала Каћу Живковић: Гори Инстаграм, укључила се и естрада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner