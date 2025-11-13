Појавио се опасни отровни црв: Не треба га уопште покушати убити

Извор:
Становници сјеверног Тексаса добили су неуобичајено упозорење: “Ако угледате чекићастог пљоснатог црва, немојте га дирати нити покушавати убити”.
Штавише, комесар за пољопривреду савезне државе Тексас, Сид Милер, у разговору за НБЦ прецизира: “Немојте га згњечити нити пререзати".
Отровна и инвазивна врста чекићасти плоснати црв потиче из југоисточне Азије, а сада се брзо шири по југоистоку Сједињених Држава гдје се појавила прије више година.
Међутим, недавне обилне и смртоносне кише, које подстичу климатске промјене, створиле су идеалне услове за његово размножавање.
Црв с препознатљивом полумјесечастом главом, тамносмеђим и црним пругама, може нарасти и до 40 центиметара. Но оно што посебно забрињава јест чињеница да та врста има изванредну способност регенерације: чак и када јој се пререже тијело, сваки дио може поновно израсти у новог црва.
“Располовите га и сад имате два црва”, напомиње Милер.
Власти упозоравају грађане да их не уништавају на уобичајене начине, него да их, ако је сигурно, ухвате у врећицу и замрзну на 48 сати те пријаве налаз Тексашком институту за инвазивне врсте.
Чекићасти пљоснати црви успијевају у топлим и влажним подручјима те се хране пужевима и глистама, због чега им стакленици и влажна вртна тла представљају савршено станиште. Често се шире путем вртног материјала и хортикултурне индустрије.
Ентомолог Тереза Делингер са Универзитета Вирџинија Тех објаснила је 2023. године да неке, али не све врсте рода Бипалиум, производе неуротоксин тетродотоксин у својој слузи.
“Његова је сврха обуздати плијен”, објаснила је.
Додала је да црви не гризу нити боду, али да токсин може надражити кожу и слузнице људи и кућних љубимаца.
Како у Сједињеним Државама немају природне непријатеље, број чекићастих црва може брзо да измакне контроли и доведе до нестанка глиста, кључних за здравље тла.
"Друге животиње ријетко једу пљоснате црве јер су њихове површинске излучевине неукусне, ако не и отровне”, објаснили су нематолози са Универзитета Флорида још 2004. године.
“Због своје канибалистичке природе, копнени пљоснати црви можда су сами себи највећи непријатељ", додали су.
