Ново поглавље у сарадњи са Кином: Лабораторија за паметну пољопривреду у Источном Сарајеву

Министарство науке и технологије Народне Републике Кине званично je одобрило оснивање заједничке лабораторије за паметну пољопривредну технологију и опрему у оквиру Иницијативе „Појас и пут“, која је планирана да се успостави у Источном Сарајеву.
Лабораторија је заједнички пројекат Универзитета Ђиангсу из Кине и Универзитета у Источном Сарајеву (УИС), уз активно учешће Амбасаде БиХ у Кини и уз подршку више партнерских институција из БиХ, Србије и других земаља Централне и Источне Европе.
Детаљи пројекта договорени су током посјете и састанка амбасадора БиХ у Кини, проф. др Синише Берјана, и проректора за међународну сарадњу Универзитета у Источном Сарајеву, доц. др Марка Гутаља, са ректором Универзитета Ђиангсу, проф. Шинг Веихонгом, почетком текуће године.
Циљ пројекта је да продуби сарадњу у области пољопривредне науке и технологије, унаприједи иновације у паметној пољопривреди и допринесе одрживом развоју пољопривреде у региону.
Иницијатива је добила широку подршку институција обjе државе, укључујући Кабинет српског члана Предсједништва БиХ, Њ.Е. Жељке Цвијановић, Министарство финансија и трезора БиХ, Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Лабораторија ће служити као платформа за развој заједничких иновација у области паметне пољопривредне технологије и опреме, са посебним фокусом на прецизно управљање пољима, интелигентну пољопривредну механику, беспилотне фарме и зелену прераду. Поред истраживачких активности, лабораторија ће омогућити обуку младих стручњака и размјену знања између научних институција Кине и земаља Централне и Источне Европе.
Овај пројекат означава ново поглавље у сарадњи двије земље, које ће, поред научно-технолошког напретка, допринијети и продубљивању пријатељства и економских веза двије земље у духу заједничког развоја и обостране користи.
У званичном писму упућеном ректору УИС-а, Универзитет Ђиангсу и пројектни тим изразили су захвалност ректору и особљу УИС-а на изузетној сарадњи и посвећеном заједничком раду, а посебну захвалност упутили су амбасадору БиХ у Кини, проф. др Синиши Берјану, који је био кључна контакт особа за овај пројекат. Амбасада БиХ у Кини је током читавог процеса апликације активно сарађивала са кинеским партнерима, пружајући дипломатску и институционалну подршку од пресудног значаја за одобрење овог заједничког лабораторија.
Кинески Ђиангсу универзитет, основан давне 1902. године једна од најпрестижнијих научно-истраживачких институција у свијету.
