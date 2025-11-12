Детаљи драме у Бањалуци: Превара од 60.000 КМ

Извор:
АТВ
12.11.2025
18:17
Коментари:0
Троје лица је ухапшено у центру Бањалуке због покушаја преваре тешке 60.000 КМ.
Како АТВ сазнаје, у питању је покушај преваре повезан са банкоматом. Сумњиво понашање ухапшеног тројца на банкомату Нове банке примијетио је радник обезбјеђење који је након тога закључао врата банке те задржао осумњичене до доласка полиције.
Два лица су спроведена у полицијску станицу, док је треће одвезла Хитна помоћ након што му је позлило.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму