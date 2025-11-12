Logo
Детаљи драме у Бањалуци: Превара од 60.000 КМ

АТВ

12.11.2025

18:17

Детаљи драме у Бањалуци: Превара од 60.000 КМ
Фото: ATV

Троје лица је ухапшено у центру Бањалуке због покушаја преваре тешке 60.000 КМ.

Како АТВ сазнаје, у питању је покушај преваре повезан са банкоматом. Сумњиво понашање ухапшеног тројца на банкомату Нове банке примијетио је радник обезбјеђење који је након тога закључао врата банке те задржао осумњичене до доласка полиције.

Два лица су спроведена у полицијску станицу, док је треће одвезла Хитна помоћ након што му је позлило.

Тагови:

Бањалука

превара

Nova banka

