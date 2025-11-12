Logo
Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

12.11.2025

17:48

Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар
Фото: АТВ

“KК Игокеа обавјештава јавност да је утакмица 7. кола АБА лиге у којој смо, у понедјељак (17. новембра), требали да одмјеримо снаге са екипом Партизана пролонгирана за 16. јануар.

До пролонгирања утакмице дошло је након договора два клуба и уз сагласност руководства АБА Лиге.

Оба клуба у наредних неколико дана очекујu изузетно важне утакмице на европској сцени, а календар такмичења диктирао је и непопуларан термин за све овдашње љубитеље кошарке.

Утакмице КК Игокеа и КК Партизан увијек су, уз такмичарски набој, доносиле и призвук спортског празника, а сходно свим наведеним разлозима заједнички договор је да наш дуел у АБА лиги буде одигран 16. јануара у дворани у Лакташима”.

