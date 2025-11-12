Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

Извор:
АТВ
12.11.2025
17:48
“KК Игокеа обавјештава јавност да је утакмица 7. кола АБА лиге у којој смо, у понедјељак (17. новембра), требали да одмјеримо снаге са екипом Партизана пролонгирана за 16. јануар.
До пролонгирања утакмице дошло је након договора два клуба и уз сагласност руководства АБА Лиге.
Оба клуба у наредних неколико дана очекујu изузетно важне утакмице на европској сцени, а календар такмичења диктирао је и непопуларан термин за све овдашње љубитеље кошарке.
Утакмице КК Игокеа и КК Партизан увијек су, уз такмичарски набој, доносиле и призвук спортског празника, а сходно свим наведеним разлозима заједнички договор је да наш дуел у АБА лиги буде одигран 16. јануара у дворани у Лакташима”.
