Откривено зашто је Богдановић опет "закуцан" за клупу

Извор:

Б92

11.11.2025

14:40

Тренер Лос Анђелес Клиперса Тајрон Лу дотакао се, између осталог, чињенице зашто је Богдан Богдановић опет пресједио меч на клупи за резерве.

Богдановић другу утакмицу заредом није улазио у игру, укупно шести пут ове сезоне.

Упркос томе што се Бредли Бил повриједио и није га било у поразу од Атланте (105:102), предност је добио Џон Колинс.

Фудбал

Младог бразилског фудбалера случајно убио његов брат

"Мучимо се са скоковима, а статистички гледано, Колинс је током каријере био заиста добар скакач", рекао је Лу и додао:

"Само га ставите поред Ивице Зупца. Морамо бити 'већи'. Били смо 'мали' са Билом".

Богдан ове сезоне на четири меча има просјек од 6,3 поена, четири скока и 2,5 асистенција.

