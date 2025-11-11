Откривено зашто је Богдановић опет "закуцан" за клупу

Извор:
Тренер Лос Анђелес Клиперса Тајрон Лу дотакао се, између осталог, чињенице зашто је Богдан Богдановић опет пресједио меч на клупи за резерве.
Богдановић другу утакмицу заредом није улазио у игру, укупно шести пут ове сезоне.
Упркос томе што се Бредли Бил повриједио и није га било у поразу од Атланте (105:102), предност је добио Џон Колинс.
"Мучимо се са скоковима, а статистички гледано, Колинс је током каријере био заиста добар скакач", рекао је Лу и додао:
"Само га ставите поред Ивице Зупца. Морамо бити 'већи'. Били смо 'мали' са Билом".
Богдан ове сезоне на четири меча има просјек од 6,3 поена, четири скока и 2,5 асистенција.
