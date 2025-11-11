Logo
Младог бразилског фудбалера случајно убио његов брат

Извор:

Српскаинфо

11.11.2025

14:29

Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

У бразилском граду Арагојанија, у савезној држави Гојас, догодила се трагична несрећа у којој је живот изгубио 18-годишњи фудбалер Вандерсон Брандао де Соуза.

Према наводима локалних медија, Вандерсон је смртно страдао у понедјељак у породичној кући након што га је случајно погодио метак из пушке коју је његов 16-годишњи брат чистио.

Полиција сумња да је ријеч о несрећном случају, те да је метак испаљен ненамјерно и погодио Вандерсона у врат, преноси Спорт1.

Истрага је у току, а оружје је заплијењено како би се утврдило коме је припадало. Млађи брат још увијек није званично испитан.

Вандерсон је играо на позицији лијевог бека за ФК Арагојанију, чији је спортски директор Силван Родригеш Кастро одмах након трагедије суспендовао све активности клуба.

sasa aulic

Република Српска

Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

Клуб је на друштвеним мрежама објавио поруку уз црну траку и Вандерсонову фотографију:

"Вандерсон Брандао де Соуза. Наше искрено саучешће породици и пријатељима", пише у објави.

Мјештани Арагојаније изразили су шок и тугу због смрти младог спортисте.

Један од њих, Жозе Гуапо, написао је:

"Град је у шоку због смрти Вандерсона, играча У-20 тима ФК Арагојаније. Оружје је, према свему судећи, случајно опалило док га је његов млађи брат чистио. Вандерсон је био талентован спортиста и већ је почео играти за сениорски тим", написао је Гуапо.

Бројни фудбалски клубови из регије такође су изразили саучешће породици и саиграчима преминулог фудбалера.

Ова трагедија долази само мјесец дана након што је још један млади бразилски фудбалер, Антони Илано, изгубио живот у саобраћајној несрећи када се мотором сударио с кравом која је лутала путем, пише Српскаинфо.

Таг:

ubijen fudbaler

