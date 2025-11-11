Logo
Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

11.11.2025

14:20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра
Фото: Pixabay

Комунални радници из мјеста Баневиц у близини Дрездена доживјели су право изненађење током рутинског кошења траве, када су у трави пронашли десет златних полуга вриједних око 30.000 евра.

Како преносе њемачки медији овај необични догађај догодио се прије двије седмице када су комунални радници косили траву око ретензионог базена за кишницу изненада примијетили да је нешто заискрило у трави.

На њихово изненађење, пронашли су златне полуге вриједне око 30.000 евра, а сада је на полицији да открије одакле потиче тај "златни благајнички бонус" и да ли општина можда ускоро може да се радује непланираном приливу у буџет.

Полиција је преузела пронађено "благо" и истражује да ли је злато повезано са неким кривичним д‌јелом.

"Још није одлучено како ће се у овом случају даље поступати", изјавио је портпарол полиције Марко Ласке (50).

Ако се не пронађе власник, златне полуге могле би бити искориштене у корист локалних удружења.

"Тренутно радимо на правилнику за рад удружења. Волио бих да се овај случај на крају придружи том фонду", рекао је предсједник општине Хајко Версиг.

Вриједност пронађеног блага није мала, у зависности од тржишне цијене злата, десет полуга заједно вриједи око 30.000 евра.

За сада, становници Баневица с нестрпљењем прате како ће се расплести ова прича која је почела сасвим обичним кошењем траве, преноси Феникс магазин.

