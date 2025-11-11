Logo
Нијемац ухапшен због платформе за атентате усмјерене на Меркелову и Шолца

Euronews

11.11.2025

13:37

Фото: Ron Lach/Pexels

Специјална полиција ухапсила је 49-годишњег осумњиченика идентификованог као Мартин С. због вођења платформе за атентате на даркнету усмјерене на бивше канцеларе Олафа Шолца и Ангелу Меркел.

Он се суочава с оптужбама за тероризам.

Мушкарацје ухапшен у понед‌јељак навече у Дортмунду због планирања атентата на високопозициониране политичаре и нуђења криптовалута као награде, рекли су њемачки тужитељи.

Осумњичени, Мартин С., наводно је водио анонимну платформу "Assassination Политицс" најмање од јуна и водио листу са више од 20 мета, укључујући бивше канцеларе Шолца и Меркелову, према тужитељима.

Регион

Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине

Савезне власти оптужиле су га за финансирање тероризма, инструисање озбиљних насилних д‌јела против државе и ширење личних података на начин који угрожава државу.

Осумњичени има њемачко и пољско држављанство и налази се на радару власти од 2020. због учествовања у протестима против корона вируса, рекли су тужитељи, преноси "EuroNews".

Olaf Šolc

Ангела Меркел

