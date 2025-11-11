Нијемац ухапшен због платформе за атентате усмјерене на Меркелову и Шолца

Извор:
Euronews
11.11.2025
13:37
Коментари:0
Специјална полиција ухапсила је 49-годишњег осумњиченика идентификованог као Мартин С. због вођења платформе за атентате на даркнету усмјерене на бивше канцеларе Олафа Шолца и Ангелу Меркел.
Он се суочава с оптужбама за тероризам.
Мушкарацје ухапшен у понедјељак навече у Дортмунду због планирања атентата на високопозициониране политичаре и нуђења криптовалута као награде, рекли су њемачки тужитељи.
Осумњичени, Мартин С., наводно је водио анонимну платформу "Assassination Политицс" најмање од јуна и водио листу са више од 20 мета, укључујући бивше канцеларе Шолца и Меркелову, према тужитељима.
Регион
Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине
Савезне власти оптужиле су га за финансирање тероризма, инструисање озбиљних насилних дјела против државе и ширење личних података на начин који угрожава државу.
Осумњичени има њемачко и пољско држављанство и налази се на радару власти од 2020. због учествовања у протестима против корона вируса, рекли су тужитељи, преноси "EuroNews".
Најновије
Најчитаније
14
25
14
23
14
20
14
19
14
17
Тренутно на програму