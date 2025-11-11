Logo
Large banner

Песков: Русија развија односе са новим руководством Сирије

Извор:

РТ Балкан

11.11.2025

13:00

Коментари:

0
Песков: Русија развија односе са новим руководством Сирије
Фото: Танјуг/АП

Русија се нада да ће билатерални односи између Москве и Сирије наставити да се самостално развијају, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.

Он је додао да Русија гради односе са новим сиријским руководством.

Раније је прелазни предсједник Сирије Ахмед ел Шара изјавио у интервјуу за телевизију Фокс њуз да је арапска република сада геополитички савезник у кога Вашингтон може да улаже. Ел Шара је постао први сиријски лидер од стицања независности 1946. године који је посјетио Вашингтон.

Село Туцање

Регион

Ово село има најперверзније име у цијелом региону

"Не мислим да се ради о међусобно повезаним елементима. Ми градимо сопствене односе са новим сиријским руководством. Знате да је недавно господин ел Шара боравио у Москви, посета је била веома садржајна и успешна. Узгред, имао је веома дуге разговоре са председником Путином", рекао је Песков, одговарајући на питање како Кремљ оцјењује поменуте изјаве и да ли би оне могле да створе потешкоће у дијалогу Русије и Сирије, пише РТ Балкан.

Подијели:

Таг:

Дмитриј Песков

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Село Туцање

Регион

Ово село има најперверзније име у цијелом региону

1 ч

0
Додик са Калабуховом: Однос са Руском Федерацијом остаје стабилан на свим пољима

Република Српска

Додик са Калабуховом: Однос са Руском Федерацијом остаје стабилан на свим пољима

1 ч

0
Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

БиХ

Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

1 ч

0
Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

Свијет

Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

1 ч

0

Више из рубрике

Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

Свијет

Наоружани мушкарци отели и убили ТикТок инфлуенсерку

1 ч

0
Дјечак (2) упао у окно лифта, отац скочио за њим: ''Чудом је преживио''

Свијет

Дјечак (2) упао у окно лифта, отац скочио за њим: ''Чудом је преживио''

2 ч

0
Ухапшен свештеник у Грчкој

Свијет

Ухапшен православни свештеник: Његове проповиједи многи гледали на Јутјубу

2 ч

0
Након слијетања букнуо пламен у авиону

Свијет

Након слијетања букнуо пламен у авиону

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Аулић Станивуковићу: Узалуд бјежиш од сопствене манипулације

14

23

Мазалица: Наредне године усвојити нови закон о спречавању сукоба интереса

14

20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner