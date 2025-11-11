Песков: Русија развија односе са новим руководством Сирије

Извор:
Русија се нада да ће билатерални односи између Москве и Сирије наставити да се самостално развијају, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.
Он је додао да Русија гради односе са новим сиријским руководством.
Раније је прелазни предсједник Сирије Ахмед ел Шара изјавио у интервјуу за телевизију Фокс њуз да је арапска република сада геополитички савезник у кога Вашингтон може да улаже. Ел Шара је постао први сиријски лидер од стицања независности 1946. године који је посјетио Вашингтон.
"Не мислим да се ради о међусобно повезаним елементима. Ми градимо сопствене односе са новим сиријским руководством. Знате да је недавно господин ел Шара боравио у Москви, посета је била веома садржајна и успешна. Узгред, имао је веома дуге разговоре са председником Путином", рекао је Песков, одговарајући на питање како Кремљ оцјењује поменуте изјаве и да ли би оне могле да створе потешкоће у дијалогу Русије и Сирије, пише РТ Балкан.
