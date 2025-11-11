Logo
Large banner

Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

Извор:

АТВ

11.11.2025

12:54

Коментари:

0
Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да избор главног преговарача са ЕУ у режији тројке из Федерације БиХ и тројке из Републике Српске претворио се у праву бувљу пијацу.

- A flea market. Да бисмо се оградили од ових трговаца свим и свачим, било би занимљиво кад би сада институције Републике Српске предложиле свог главног преговарача - каже Цвијановићева на Иксу.

Подијели:

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Амиџић: Што нам не би опозиција бирала мис БиХ?

БиХ

Амиџић: Што нам не би опозиција бирала мис БиХ?

1 ч

0
Одбијена жалба на јавну набавку ЦИК-а

БиХ

Одбијена жалба на јавну набавку ЦИК-а

2 ч

0
Угрожена производња млијека у БиХ

БиХ

Угрожена производња млијека у БиХ

7 ч

0
Мирко Шаровић приједлог СДС-а за главног преговарача с ЕУ?

БиХ

Мирко Шаровић приједлог СДС-а за главног преговарача с ЕУ?

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

14

13

Обратите пажњу на симптоме: Постоји више врста анемије

14

12

Монструозан снимак: Директор гурнуо аутистично дијете низ степенице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner