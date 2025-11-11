Цвијановић: Избор главног преговарача у режији ''тројки'' се претворио у бувљу пијацу

Извор:
АТВ
11.11.2025
12:54
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да избор главног преговарача са ЕУ у режији тројке из Федерације БиХ и тројке из Републике Српске претворио се у праву бувљу пијацу.
- A flea market. Да бисмо се оградили од ових трговаца свим и свачим, било би занимљиво кад би сада институције Републике Српске предложиле свог главног преговарача - каже Цвијановићева на Иксу.
