Амиџић: Што нам не би опозиција бирала мис БиХ?

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић прокоментарисао је избор на позицију главног преговарача БиХ са ЕУ.
"Што нам не би опозиција у Представничком дому бирала мис БиХ, након главног преговарача? Што да не? Или можда да Кристијан Шмит наметне одлуку да је Мирко Шаровић мис БиХ, ако не прође за главног преговарача...", истакао је Амиџић.
Што нам не би опозиција у Представничком дому бирала мис БиХ, након главног преговарача? Што да не? Или можда да Кристијан Шмит наметне одлуку да је Мирко Шаровић мис БиХ, ако не прође за главног преговарача...— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) November 11, 2025
