Амиџић: Што нам не би опозиција бирала мис БиХ?

АТВ

11.11.2025

12:25

Фото: АТВ
Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић прокоментарисао је избор на позицију главног преговарача БиХ са ЕУ.

"Што нам не би опозиција у Представничком дому бирала мис БиХ, након главног преговарача? Што да не? Или можда да Кристијан Шмит наметне одлуку да је Мирко Шаровић мис БиХ, ако не прође за главног преговарача...", истакао је Амиџић.

Срђан Амиџић

