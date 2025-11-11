Logo
Large banner

Одбијена жалба на јавну набавку ЦИК-а

11.11.2025

12:08

Коментари:

0
Одбијена жалба на јавну набавку ЦИК-а
Фото: АТВ

Уред за разматрање жалби БиХ одбио је жалбу фирме ТОП ТЛС д.о.о. на јавну набавку Централне изборне комисије БиХ везано за услугу транспорта изборног материјала.

Ова фирма се жалила у посљедњи тренутак, пред истек рока за жалбу те је предмет 27. октобра достављен Уреду за жалбе БиХ.

Данима није било одлучивања о овој жалби због недостатка кворума за одржавање сједнице, но из Уреда поручују да нису могли раније ни припремити материјал потребан за одлучивање

ЦИК им је тако 6. новембра ове године упутио ургенцију с обзиром на то да би даље чекање на одлуку могло довести до пролонгирања пријевремених избора у Републици Српској.

Savo Štrbac

Регион

Штрбац: Исход суђења Фехиру зависи од списа из Хрватске

Подијели:

Тагови:

žalba

ЦИК БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Угрожена производња млијека у БиХ

БиХ

Угрожена производња млијека у БиХ

7 ч

0
Мирко Шаровић приједлог СДС-а за главног преговарача с ЕУ?

БиХ

Мирко Шаровић приједлог СДС-а за главног преговарача с ЕУ?

16 ч

0
Хитна сједница Канцеларије за разматрање жалби: Хоће ли бити избора?

БиХ

Хитна сједница Канцеларије за разматрање жалби: Хоће ли бити избора?

17 ч

0
Рок истиче вечерас: Бранко Нешковић кандидат опозиције за главног преговарача

БиХ

Рок истиче вечерас: Бранко Нешковић кандидат опозиције за главног преговарача

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Комуналци у трави открили злато од 30.000 евра

14

19

Познато када ће бити отворен нови гранични прелаз Градишка

14

17

Пијани возач ударио у полицијско возило, повријеђена два полицајца

14

13

Обратите пажњу на симптоме: Постоји више врста анемије

14

12

Монструозан снимак: Директор гурнуо аутистично дијете низ степенице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner