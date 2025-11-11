Одбијена жалба на јавну набавку ЦИК-а

11.11.2025
Уред за разматрање жалби БиХ одбио је жалбу фирме ТОП ТЛС д.о.о. на јавну набавку Централне изборне комисије БиХ везано за услугу транспорта изборног материјала.
Ова фирма се жалила у посљедњи тренутак, пред истек рока за жалбу те је предмет 27. октобра достављен Уреду за жалбе БиХ.
Данима није било одлучивања о овој жалби због недостатка кворума за одржавање сједнице, но из Уреда поручују да нису могли раније ни припремити материјал потребан за одлучивање
ЦИК им је тако 6. новембра ове године упутио ургенцију с обзиром на то да би даље чекање на одлуку могло довести до пролонгирања пријевремених избора у Републици Српској.
