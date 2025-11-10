Logo
Large banner

Рок истиче вечерас: Бранко Нешковић кандидат опозиције за главног преговарача

10.11.2025

18:29

Коментари:

0
Рок истиче вечерас: Бранко Нешковић кандидат опозиције за главног преговарача
Фото: Printscreen

Опозиција из Републике Српске коју чине СДС и ПДП у Представничком дому ПСБиХ за главног преговарача БиХ са Европском унијом највјероватније ће предложити Бранка Нешковића.

Бранко Нешковић је бивши амбасадор БиХ у Великој Британији, у у мандату тадашњег члана Предсједништва БиХ Младена Иванића.

Лејла Рамић Месиховић

БиХ

СДП предложио преговарача БиХ са ЕУ, пукао и овај договор

Рок за слање приједлога односно имена кандидата истиче вечерас, а како портал Кликс сазнаје Нешковићево име је већ на столу.

Вриједи напоменути да је већина у Представничком дому овластила сама себе да предлаже главног преговарача, што је у супротности са Уставом. За ову одлуку није гласао СНСД који су поручили да ће припремити захтјев за оцјену уставности усвојене одлуке.

Представнички дом ПД ПС БиХ

БиХ

Опозиција из Српске изиграна, Бошњаци наставили кршити договор

Подијели:

Таг:

pregovarač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли ће Словенија дозволити асистирано умирање? Заказан референдум

Регион

Да ли ће Словенија дозволити асистирано умирање? Заказан референдум

1 ч

0
Свијет је заплакао и ви ћете: Раздвојена браћа се срела након 77 година

Занимљивости

Свијет је заплакао и ви ћете: Раздвојена браћа се срела након 77 година

1 ч

0
"Вријеђао га, спомињао му и мајку": Морган се извинио Ђоковићу

Тенис

"Вријеђао га, спомињао му и мајку": Морган се извинио Ђоковићу

1 ч

0
Ужас у болници у Келну: Мушкарац намјерно искључио респиратор пацијенту

Свијет

Ужас у болници у Келну: Мушкарац намјерно искључио респиратор пацијенту

1 ч

0

Више из рубрике

Опозиција из Српске изиграна, Бошњаци наставили кршити договор

БиХ

Опозиција из Српске изиграна, Бошњаци наставили кршити договор

1 ч

1
СДП предложио преговарача БиХ са ЕУ, пукао и овај договор

БиХ

СДП предложио преговарача БиХ са ЕУ, пукао и овај договор

1 ч

0
Побољшање услова становања за повратнике у Босанском Петровцу, уз подршку Српске

БиХ

Побољшање услова становања за повратнике у Босанском Петровцу, уз подршку Српске

5 ч

0
Цвијановић: Црнадак опет продаје маглу

БиХ

Цвијановић: Црнадак опет продаје маглу

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

07

Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера

18

57

Централне вијести, 10.11.2025.

18

56

Враћа се Михољско љето?

18

51

Трамп: Патриоте које нису узимале слободно ће добити по 10.000 долара

18

49

Више насеља у Бањалуци и Лакташима било без струје, ово је разлог

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner