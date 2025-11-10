Рок истиче вечерас: Бранко Нешковић кандидат опозиције за главног преговарача

10.11.2025
18:29
Коментари:0
Опозиција из Републике Српске коју чине СДС и ПДП у Представничком дому ПСБиХ за главног преговарача БиХ са Европском унијом највјероватније ће предложити Бранка Нешковића.
Бранко Нешковић је бивши амбасадор БиХ у Великој Британији, у у мандату тадашњег члана Предсједништва БиХ Младена Иванића.
БиХ
СДП предложио преговарача БиХ са ЕУ, пукао и овај договор
Рок за слање приједлога односно имена кандидата истиче вечерас, а како портал Кликс сазнаје Нешковићево име је већ на столу.
Вриједи напоменути да је већина у Представничком дому овластила сама себе да предлаже главног преговарача, што је у супротности са Уставом. За ову одлуку није гласао СНСД који су поручили да ће припремити захтјев за оцјену уставности усвојене одлуке.
БиХ
Опозиција из Српске изиграна, Бошњаци наставили кршити договор
Регион
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Тенис
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
19
07
18
57
18
56
18
51
18
49
Тренутно на програму