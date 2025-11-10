СДП предложио преговарача БиХ са ЕУ, пукао и овај договор

10.11.2025
Како сазнаје портал "Аваза", СДП БиХ је за позицију главног преговарача БиХ с ЕУ предложио професорицу Лејлу Рамић-Месиховић, сазнаје портал "Аваза".
Преговори у згради Парламентарне скупштине БиХ трају цијели дан, а на крају су одлучили да свако изнесе своје приједлоге, а да се касније прави консензус око кандидата за Канцеларију главног преговарача, који ће чинити главни преговарач и његова два замјеника.
Лејла Рамић је доктор из области међународних и јавних односа, ради као шефица Одсјека за међународне односе и европске студије на "Burch" универзитету у Сарајеву.
Такође, ради и као предсједавајућа Савјета за спољне послове члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића.
Постоји начелно договор да позиција припада Србину, односно некоме из Републике Српске јер функцију министра иностраних послова обавља Бошњак, а предсједавајући Савјета министара је Хрват. Овим су Бошњаци прекршили и тај договор.
