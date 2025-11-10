Logo
Цвијановић: Црнадак опет продаје маглу

10.11.2025

13:29

Цвијановић: Црнадак опет продаје маглу
Колико видим, био си недавно у САД са званичницима Стејт Департмента. Зашто их ниси питао шта је то СНСД издао и продао или ако јеси, зашто то не подијелиш са јавношћу Републике Српске, упитала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, Игора Црнатка, након његове објаве на друштвеним мрежама.

- Ево, видим да и твог бившег или актуелног страначког шефа Станивуковића занима, па могао си врло једноставно отклонити све дилеме и имати ексклузиву. Умјесто тога, изабрао си да опет продајеш маглу, а колико видим та магла је лошијег квалитета чак и од сарајевске - написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

О томе, иначе, каже Цвијановићева, најјасније говоре твоји изборни резултати.

Жељка Цвијановић

Игор Црнадак

