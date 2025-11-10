Цвијановић: Црнадак опет продаје маглу

10.11.2025
13:29
Коментари:0
Колико видим, био си недавно у САД са званичницима Стејт Департмента. Зашто их ниси питао шта је то СНСД издао и продао или ако јеси, зашто то не подијелиш са јавношћу Републике Српске, упитала је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, Игора Црнатка, након његове објаве на друштвеним мрежама.
- Ево, видим да и твог бившег или актуелног страначког шефа Станивуковића занима, па могао си врло једноставно отклонити све дилеме и имати ексклузиву. Умјесто тога, изабрао си да опет продајеш маглу, а колико видим та магла је лошијег квалитета чак и од сарајевске - написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
О томе, иначе, каже Цвијановићева, најјасније говоре твоји изборни резултати.
Колико видим, био си недавно у САД са званичницима Стејт Департмента. Зашто их ниси питао шта је то СНСД издао и продао или ако јеси, зашто то не подијелиш са јавношћу Републике Српске? Ево, видим да и твог бившег или актуелног страначког шефа Станивуковића занима, па могао си… https://t.co/3GbTfVa10u— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 10, 2025
БиХ
1 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
17 ч4
Најновије
Најчитаније
13
54
13
53
13
49
13
49
13
41
Тренутно на програму