Црвени крст упозорио грађане: Не насједајте на превару

10.11.2025

10:54

Црвени крст упозорио грађане: Не насједајте на превару

Црвени крст КС упозорио је грађане да се у општини Нови Град појавио мушкарац који, носећи лажну акредитацију ове организације, обилази станове и прикупља новац наводно за обољеле од карцинома дојке.

Из ове организације истичу да Црвени крст на овај начин не врши прикупљање новца, те апелују да грађани не насједају на преваре и да не дају новац особама које долазе на кућна врата, представљајући се као волонтери.

"Све наше акције и активности су транспарентне и увијек буду претходно јавно најављене путем медија и друштвених мрежа", саопштено је из Црвеног крста Кантона Сарајево.

