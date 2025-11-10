Црвени крст упозорио грађане: Не насједајте на превару

10.11.2025
Црвени крст КС упозорио је грађане да се у општини Нови Град појавио мушкарац који, носећи лажну акредитацију ове организације, обилази станове и прикупља новац наводно за обољеле од карцинома дојке.
Из ове организације истичу да Црвени крст на овај начин не врши прикупљање новца, те апелују да грађани не насједају на преваре и да не дају новац особама које долазе на кућна врата, представљајући се као волонтери.
"Све наше акције и активности су транспарентне и увијек буду претходно јавно најављене путем медија и друштвених мрежа", саопштено је из Црвеног крста Кантона Сарајево.
