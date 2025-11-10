Пилот изгубио свијест прије слијетања, трагедија избјегнута ''за длаку''

Извор:
Лет компаније Ryanair из Бергама у Италији за Клуж у Румунији, могао је да има драматичан исход.
Један од пилота је изгубио свијест непосредно прјие слијетања, а његов колега је морао да преузме контролу.
Пилот који је преузео контроле послао је сигнал за помоћ "mayday" контролном торњу у Клужу и успјешно је успио да слети авионом. Његов колега је након слетања хитно пребачен у болницу.
Један од пилота Рајанерове летјелице ФР-2682, која је у четвртак превозила путнике из Бергама за Клуж, срушио се у кокпиту непосредно прије слијетања.
Први сигнал који је примио контролни торањ у Клужу био је сигнал "пан-пан". Овај сигнал обавјештава контролора лета да пилот авиона није добро, али да његови проблеми не угрожавају безбједност лета.
Портпарол аеродрома у Клужу рекао је да је интервенција извршена брзо и професионално.
"Захваљујући капетановој присебности и спремности спасилачких служби, није било опасности за путнике", додао је.
Замјенска посада из Букурешта морала је да стигне у Клуж, што је изазвало кашњење од око три сата на повратном лету за Италију.
