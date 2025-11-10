Logo
Large banner

Пилот изгубио свијест прије слијетања, трагедија избјегнута ''за длаку''

Извор:

Телеграф

10.11.2025

10:38

Коментари:

0
Пилот изгубио свијест прије слијетања, трагедија избјегнута ''за длаку''
Фото: Pexels

Лет компаније Ryanair из Бергама у Италији за Клуж у Румунији, могао је да има драматичан исход.

Један од пилота је изгубио свијест непосредно прјие слијетања, а његов колега је морао да преузме контролу.

Пилот који је преузео контроле послао је сигнал за помоћ "mayday" контролном торњу у Клужу и успјешно је успио да слети авионом. Његов колега је након слетања хитно пребачен у болницу.

Затвор

Хроника

Укинут притвор полицајцу осумњиченом за сексуалну злоупотребу дјетета

Један од пилота Рајанерове летјелице ФР-2682, која је у четвртак превозила путнике из Бергама за Клуж, срушио се у кокпиту непосредно прије слијетања.

Први сигнал који је примио контролни торањ у Клужу био је сигнал "пан-пан". Овај сигнал обавјештава контролора лета да пилот авиона није добро, али да његови проблеми не угрожавају безбједност лета.

Портпарол аеродрома у Клужу рекао је да је интервенција извршена брзо и професионално.

Бањалука

Бања Лука

За девет мјесеци Бањалуку посјетило више од 96.000 туриста

"Захваљујући капетановој присебности и спремности спасилачких служби, није било опасности за путнике", додао је.

Замјенска посада из Букурешта морала је да стигне у Клуж, што је изазвало кашњење од око три сата на повратном лету за Италију.

Подијели:

Тагови:

avion

pilot

slijetanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

Здравље

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

3 ч

1
Малик Рори

Кошарка

Амад Рори нови играч КК Игокеа

3 ч

0
Црква крст православље вјера

Занимљивости

Ускоро почиње Божићни пост: Ево којих правила се треба придржавати

3 ч

0
Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Хроника

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

3 ч

0

Више из рубрике

bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Дјевојка рођена ''без мозга'' напунила 20 година

3 ч

0
Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

Свијет

Орбан: Док год је Трамп предсједник неће бити санкција Мађарској

4 ч

0
Ефтихија и њена мајка

Свијет

Пронашла мајку након више деценија и сазнала језиву истину

4 ч

0
Нова правила за пријевремено пензионисање

Свијет

Нова правила за пријевремено пензионисање

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Хорор: Ухапшена мајка, тукла бебу стару 6 мјесеци

13

54

Какво нас вријеме очекује сутра?

13

53

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

13

49

Никола Саркози излази из затвора

13

49

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner