Амад Рори нови играч КК Игокеа

Аутор:

Никола Лучић

10.11.2025

10:18

Коментари:

0
Малик Рори
Фото: КК Игокеа

Амад Рори нови је играч КК Игокеа, а у тим Ненада Стефановића стиже из португалске Бенфике.

Након повреде Џеквана Луиса Игоси су кренули у потрагу за појачањем на позицији организатора игре, а Рори се враћа у АБА лигу пошто је прије двије сезоне носио дрес екипе

Меге.

Амерички плејмејкер рођен је 1995 . и висок 185 цм. Своју европску каријеру започео је у кипарском Керавносу, а затим је носио и дресове француског Елан Шалона, мађарског Егис Кöрменда, бугарског Балкана и њемачког Брауншвајга.

У наставку сезоне кошаркаше Игокее очекују бројни изазови, а први је на програму већ сутра од 19 часова у Лакташима када у оквиру првог кола ВТБ Баскет купа гостује руски Уралмаш.

КК Игокеа

