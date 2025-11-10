Амад Рори нови играч КК Игокеа

Аутор:Никола Лучић
10.11.2025
10:18
Коментари:0
Амад Рори нови је играч КК Игокеа, а у тим Ненада Стефановића стиже из португалске Бенфике.
Након повреде Џеквана Луиса Игоси су кренули у потрагу за појачањем на позицији организатора игре, а Рори се враћа у АБА лигу пошто је прије двије сезоне носио дрес екипе
Меге.
Амерички плејмејкер рођен је 1995 . и висок 185 цм. Своју европску каријеру започео је у кипарском Керавносу, а затим је носио и дресове француског Елан Шалона, мађарског Егис Кöрменда, бугарског Балкана и њемачког Брауншвајга.
У наставку сезоне кошаркаше Игокее очекују бројни изазови, а први је на програму већ сутра од 19 часова у Лакташима када у оквиру првог кола ВТБ Баскет купа гостује руски Уралмаш.
