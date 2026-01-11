Logo
Једна особа погинула, више од 70 кућа изгорјело у пожару

Извор:

СРНА

11.01.2026

16:28

Један особа је погинула, а више од 70 кућа изгорјело је у шумски пожарима на југоистоку Аустралије.

Температуре ваздуха премашују 40 степени Целзијусових откад је савезну државу Викторија захватио топлотни талас, који је изазвао на десетине пожара.

Полиција је саопштила да је једна особа погинула у пожару у близини града Лонгвуда.

Пожари су захватили подручје од више од 300.000 хектара, а ватрогасне екипе утврђују штету.

Повјереник за управљање у хитним ситуацијама Тим Вајбуш рекао је да је више од 300 зграда изгорјело до темеља, укључујући шупе и остале објекте на руралним имањима.

Он је навео да су пожари захватили и велике површине пољопривредног земљишта и аутохтоне шуме.

"Неке негативне околности се ублажавају, што значи да ватрогасци могу почети да гасе и неке од пожара који су још активни", рекао је Вајбуш.

Из цијеле Аустралије у помоћ су позване стотине ватрогасаца.

Аустралијски премијер Ентони Албанезе рекао је да разговара са Канадом и Сједињеним Државама о могућој додатној помоћи.

Милиони људи је ове седмице осјетило здравствене посљедице топлотног таласа који је захватио већи дио Аустралије.

Високе температуре и вјетар створили су један од најопаснијих услова за избијање шумских пожара још од такозваног "Црног љета", када су шумски пожари бјеснили источном обалом Аустралије од краја 2019. до почетка 2020. године и уништили милионе хектара земље, те хиљаде домова.

Тагови:

