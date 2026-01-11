Новак се похвалио новим рекордом

Извор:
Спутник Србија
11.01.2026
16:20
Коментари:0
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, припрема се за први гренд слем у сезони, а прије него што је и изашао на терен успио је да испише још једну страницу историје тениса.
На свом профилу на друштвеној мрежи Новак Ђоковић похвалио се новим невјероватним рекордом.
Српски ас провео је јубиларну 1000. узастопну недјељу у Топ 40 на АТП листи, што раније није успјело да пође за руком ни Роџеру Федереру и Рафаелу Надалу, његовим највећим ривалима.
Бројка 1.000 звучи невјероватно и још један је доказ Новакове дуговјечности која је инсипирација не само младим тениским надама, већ многим спортистима и великим звијездама.
Иако ће овог прољећа најбољи свих времена напунити 39 година он је још гладан историје, рекорда и трофеја и због тога не намјерава да се заустави, а недавно је рекао да му је жеља да игра до Олимпијих игара 2028. године.
За прву титулу у новој сезони бориће се на Аустралијан опену гдје јури 25. гренд слем трофеј. Српски ас претходно је одустао од турнира у Аделејду који је требало да буде припрема за први гренд слем у сезони.
Сцена
53 мин0
Свијет
59 мин0
Наука и технологија
59 мин0
Србија
1 ч0
Тенис
5 ч0
Тенис
6 ч0
Тенис
8 ч0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму