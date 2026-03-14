Хороскоп за 14. март: Шта нам звијезде данас поручују?

14.03.2026

08:37

Шта нам звијезде данас доносе?

Ован

На послу вам може пасти на памет идеја како да убрзате обавезе или ријешите нешто што је дуже стајало. Они који су слободни могу започети занимљив разговор с особом која показује директно интересовање. Они који су у везама могу очекивати спонтан договор с партнером за излазак или дружење. Вишак енергије најбоље је потрошити кроз физичку активност.

Бик

На послу ћете више размишљати о практичним стварима или финансијама и може вам пасти на памет добра идеја за наредну седмицу. Они који су слободни могу срести особу коју већ познају и започети занимљив разговор. Они који су у везама могу очекивати да партнер предложи неочекиван излазак или сусрет с пријатељима. Здравље је стабилно без већих тегоба.

Близанци

На послу вам разговор или порука може донијети информацију која мијења планове. Они који су слободни могу започети жив разговор који лако прелази у флерт. Они који су у везама могу очекивати добру атмосферу с партнером уз доста шале и смијеха. Могућ је ментални умор ако претјерате с обавезама.

Рак

На послу је дан повољан за планирање и размишљање о наредним корацима, а неко може тражити ваш савјет. Они који су слободни могу упознати особу која дјелује пажљиво и искрено заинтересовано. Они који су у везама могу очекивати мирнију атмосферу и пријатан разговор с партнером. Пријаће вам спорији и опуштенији темпо.

Лав

На послу неко може тражити ваше мишљење или помоћ око доношења одлуке. Они који су слободни могу привући пажњу особе која отворено показује интересовање. Они који су у везама могу очекивати спонтан излазак с партнером на неко лијепо мјесто. Имаћете добар ниво енергије током дана.

Дјевица

На послу можете доћи до практичног рјешења за нешто што вас је дуже мучило. Они који су слободни биће отворени за нова познанства и дружења. Они који су у везама могу очекивати спонтану промјену планова с партнером. Током дана би вам могао пријати краћи одмор.

Вага

На послу вам разговор с пријатељем или колегом може донијети нову идеју или другачији поглед на ситуацију. Они који су слободни могу упознати занимљиву особу кроз опуштен разговор или дружење. Они који су у везама могу очекивати мирнији и пријатан однос с партнером. Здравље је стабилно.

Шкорпија

На послу брза одлука може ријешити ситуацију која је дуго била нејасна. Они који су слободни могу осјетити снажну привлачност према особи која се појави изненада. Они који су у везама могу очекивати више страсти и интензивније емоције у односу с партнером. Енергија ће бити на добром нивоу.

Стријелац

На послу вас неки разговор или идеја могу подстаћи да размишљате о новом плану или пројекту. Они који су слободни могу упознати занимљиву особу током спонтаног изласка или кратког путовања. Они који су у везама могу очекивати добру атмосферу и пријатно вријеме с партнером. Имаћете потребу за више кретања.

Јарац

На послу ћете размишљати о финансијама или дугорочним плановима и могућа је идеја за будући пројекат. Они који су слободни могу упознати особу која дјелује стабилно и поуздано. Они који су у везама могу очекивати разговор с партнером о плановима за наредни период. Здравље је врло добро.

Водолија

На послу неко може тражити ваш савјет или идеју па је дан повољан за разговор и планирање. Они који су слободни могу упознати особу која има занимљив начин размишљања. Они који су у везама могу очекивати спонтану промјену планова с партнером. Енергија ће бити добра.

Рибе

На послу инспирација може доћи кроз разговор или идеју коју чујете од других. Они који су слободни могу започети пријатан разговор с особом која показује разумијевање. Они који су у везама могу очекивати лијепо дружење с партнером ван куће. Здравље је врло добро.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

