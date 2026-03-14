Полицајци "ухапсили" робота: Послао у болницу жену од 70 година

Аутор:

АТВ

14.03.2026

08:11

Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Хуманоидни робот био је умијешан у инцидент који се догодио у Макауу, Кина. Оптужен је да је уплашио старију жену, која је након тог искуства превезена у болницу. Робота су спровели полицајци и није пружао отпор.

Робота из Макауа спровели су полицајци након што је уплашио старију жену, према извјештајима листова Мацау Пост и Саоу Чајна Морнинг Пост које преноси Футурисм.

Полиција је за јавну телевизију ТДМ изјавила да се инцидент догодио увече, у близини стамбеног комплекса у Патанеу, преноси Медиафакс.

Жена стара 70 година гледала је у телефон док је ходала улицом. Примјетила је хуманоидног робота, модел Унитрее Г1, који је био иза ње. Жена је викнула на робота, а он је реаговао подигавши обе руке. Полицајци позвани на лице мјеста спровели су робота. Он није пружао отпор, а један полицајац је виђен како ставља руку на раме робота, баш као што се ради са људским осумњиченима.

Информације које су дали кинески извори показују да робот припада једном образовном центру у Макауу и да је коришћен за "промотивне активности". Враћен је власнику, од којег је затражено да буде опрезнији, преноси Телеграф.

Представник образовног центра објаснио је да се инцидент догодио док је робот напуштао то подручје. Жена се зауставила насред стазе да провери телефон, а пошто робот није могао да је заобиђе, једноставно је чекао иза ње. Тада је жена примјетила робота са упаљеним свјетлима и уплашила се.

Жена је превезена у болницу, али је одлучила да не поднесе пријаву. Полиција је такође потврдила да није било никаквог физичког контакта између двије стране.

Погледајте како је изгледала ова крајње необична ситуација:

