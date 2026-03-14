Одлазак на пумпу празни новчаник: Колико грађани плаћају гориво?

Аутор:АТВ
14.03.2026
Возачи у Републици Српској поново су се суочили са наглим скоком цијена горива. На појединим бензинским пумпама у Бањалуци литар дизела већ је 3,10 КМ.
Иако је гориво у неким европским земљама и даље скупље него код нас, све мања разлика у цијенама отвара питање како је могуће да је литар дизела код нас готово на нивоу држава које имају вишеструко веће плате.Прије избијања сукоба на Блиском истоку литар дизела на пумпама у Српској у просјеку је коштао око 2,30 КМ, што значи да је у кратком периоду поскупио за око 70 до 80 фенинга.
Раст цијена горива забиљежен је и у бројним европским земљама.
У Швајцарској, једној од најбогатијих држава Европе, цијена дизела тренутно се креће између 1,88 и 1,98 швајцарских франака по литру, односно око 3,8 до 4 КМ. На аутопутевима гориво је још скупље и прелази два франка, што је око 4,5 КМ. У тој земљи дизел је у посљедње двије седмице поскупио за готово пола франка.
Слична ситуација је и у Шведској. Дизел тренутно кошта скоро 22 круне, односно око 4 КМ по литру, док је бензин око 18 круна или око три марке. Прије најновијих поскупљења дизел је био око 18 круна, а бензин око 16 круна.
У Француској је такође дошло до значајног раста цијена. Прије дешавања на Блиском истоку литар дизела коштао је између 1,6 и 1,7 евра (око 3,13 до 3,33 КМ), док је сада достигао око два евра (око 3,9 КМ).
У земљама региона цијене су тренутно нешто ниже него у западној Европи, али су и оне порасле у односу на ранији период.
У Хрватској се цијене горива мијењају сваких 14 дана, а Влада је одлучила да ограничи максималне цијене због глобалних кретања на тржишту. Ограничење се односи на бензин, дизел, плави дизел и УНП, док премиум горива нису обухваћена том мјером. Тако се цијена бензина Еуросупер 95 креће између 1,50 и 1,66 евра (око 2,93 до 3,25 КМ), док је дизел између 1,55 и 1,89 евра по литру (око 3,03 до 3,70 КМ).
У Србији је дизел око 1,73 евра (око 3,38 КМ), а бензин око 1,57 евра по литру (око 3,07 КМ). У Црној Гори дизел тренутно кошта око 1,50 евра (око 2,93 КМ), док је бензин око 1,47 евра (око 2,87 КМ). У Словенији је дизел око 1,53 евра по литру (око 2,98 КМ), а бензин око 1,47 евра (око 2,8 КМ).
Иако су цијене горива у развијенијим европским државама и даље нешто више, разлика је све мања. Јер, довољно је само прочитати податак колика је просјечна плата у овим земљама, а колика код нас, пише Српскаинфо.
