Експлозија у јеврејској школи у Амстердаму

У Амстердаму је синоћ дошло до експлозије на спољном зиду јеврејске школе у Бујтенвелдерту.
Полиција и ватрогасне службе брзо су реаговале, а материјална штета је ограничена.
Градови и општине
Протести у Сарајеву
Градоначелница Амстердама Фемке Халсема описала је инцидент као циљани напад на јеврејску заједницу и осудила га као "кукавички чин агресије".
Она је навела да школа мора да остане сигурно мјесто за дјецу, а Амстердам безбједан за Јевреје, истичући забринутост због растућег антисемитизма.
Полиција је потврдила да постоје слике постављања и детонације експлозива.
Свијет
Трамп: Иран је потпуно поражен
Због претходних инцидената у јеврејским институцијама у Лијежу и Ротердаму, безбједност у амстердамским школама и институцијама додатно је појачана.
