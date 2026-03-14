Експлозија у јеврејској школи у Амстердаму

Извор:

Танјуг

14.03.2026

07:52

Коментари:

0
У Амстердаму је синоћ дошло до експлозије на спољном зиду јеврејске школе у Бујтенвелдерту.

Полиција и ватрогасне службе брзо су реаговале, а материјална штета је ограничена.

Градоначелница Амстердама Фемке Халсема описала је инцидент као циљани напад на јеврејску заједницу и осудила га као "кукавички чин агресије".

Она је навела да школа мора да остане сигурно мјесто за дјецу, а Амстердам безбједан за Јевреје, истичући забринутост због растућег антисемитизма.

Полиција је потврдила да постоје слике постављања и детонације експлозива.

Због претходних инцидената у јеврејским институцијама у Лијежу и Ротердаму, безбједност у амстердамским школама и институцијама додатно је појачана.

