Трамп: Иран је потпуно поражен

Извор:
Агенције
14.03.2026
07:49
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је америчка војска извела, како је навео, једно од најмоћнијих бомбардовања на иранско острво Харг.
Трамп је рекао да је Иран потпуно поражен и да Техеран жели договор који он не би прихватио, иако ирански званичници поручују да ће наставити борбу. У међувремену, ирачки извори су навели да је у ракетном нападу погођена Америчка Амбасада у Багдаду. Иранске оружане снаге саопштиле су да ће сваки напад на иранску нафтну и енергетску инфраструктуру довести до напада на енергетску инфраструктуру нафтних компанија које сарађују са САД у региону.
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је Иран поражен и да жели споразум, али не споразум који би он лично прихватио.
"Иран је имао планове да преузме читав Блиски исток и потпуно уништи Израел. Баш као и сам Иран, и ти планови су уништени", написао је Трамп на мрежи Truth Social.
Он је додао да медији који шаљу лажне вијести "мрзе" да извјештавају о томе колико је добро војска Сједињених Америчких Држава дјеловала против Ирана.
"Иран је потпуно поражен и жели споразум - али не споразум који бих ја прихватио. Хвала вам на пажњи посвећеној овом питању", навео је Трамп.
Говорећи новинарима у петак прије поласка за Флориду, Трамп је рекао да рат "иде веома добро" и да су САД оствариле "много великих погодака и великих побједа", оцијенивши да се налазе у позицији "доминације какву нико никада раније није видио", пренио је Си-Би-Ес.
Он је навео да су иранска морнарица и ваздухопловство, као и већи дио војске, уништени и додао је да је "њихова велика пријетња нестала у сваком погледу".
"Њихова морнарица је нестала, њихово ваздухопловство је нестало, већина њихове војске је нестала, велика пријетња је у сваком погледу нестала", рекао је Трамп о Ирану.
Такође је рекао и да очекује да ће цијене гаса пасти када се рат заврши, наглашавајући да је било неопходно окончати нуклеарну пријетњу на Блиском истоку и широм свијета.
На питање колико би сукоб могао да траје, одговорио је да ће трајати "колико буде потребно".
Он је оцијенио да би америчка морнарица ускоро могла да почне да прати танкере кроз Ормуски мореуз.
Израелска војска (ИДФ) издала је "хитно упозорење" Иранцима у области града Табриза, уочи планираног ваздушног напада.
"У наредним сатима, ИДФ ће дјеловати у том подручју, као што су то чиниле посљедњих дана широм Техерана, како би напале војну инфраструктуру иранског режима", наводи се у објави војске на Иксу, преноси Тајмс оф Израел.
У објави на персијском језику се додаје да "становништво због безбједности одмах напусти подручје означено на мапи".
Иран пријети нападима на енергетску инфраструктуру послије удара САД на острво Харг
Иранске оружане снаге саопштиле су да ће сваки напад на иранску нафтну и енергетску инфраструктуру довести до напада на енергетску инфраструктуру нафтних компанија које сарађују са Сједињеним Америчким Државама у региону, пренијели су ирански медији.
Упозорење је услиједило након што је предсједник САД Доналд Трамп рекао да су америчке снаге уништиле војне циљеве на главном иранском нафтном чворишту, острву Харг, пренио је Ројтерс.
То острво служи као извозни терминал за око 90 одсто иранских пошиљки нафте.
Америчка Амбасада у Багдаду погођена је у ракетном нападу, саопштили су ирачки безбједносни извори за Ројтерс.
Напад је изазвао дим који се дизао из зграде Амбасаде, рекли су извори.
Више детаља о самом нападу, штети или жртвама тренутно није познато, наводи агенција.
Према информацијама које је дописник телевизије Ал-Хадат добио од ирачких безбједносних извора, Амбасаду је погодио дрон. Званичник је додао да је у нападу уништен систем противваздушне одбране Амбасаде.
Други ирачки званичници су рекли, преноси Ал-Хадат, да је ракета погодила хеликоптерску плочу у Амбасади.
Најновије
Најчитаније
11
06
10
59
10
46
10
40
10
33
Тренутно на програму