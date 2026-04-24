Пуцњава у тржном центру: Рањено 10 особа, нападачи у бјекству

Најмање 10 особа рањено је у пуцњави двије групе људи која се јуче догодила у тржном центру Луизијана, а нападачи су се разбјежали прије доласка полиције.
Инцидент се догодио у дијелу са ресторанима у тржном центру Mall of Louisiana, гдје је, према ријечима шефа полиције Т.Ј. Морсеа, дошло до свађе између двије групе која је потом прерасла у оружани сукоб.
"Нажалост, у близини су се налазили и невини људи који су такође могли бити погођени", рекао је Морсе.
Повријеђени су превезени у локалне болнице, а најмање двоје је морало на операцију.
BREAKING: An ACTIVE SHOOTER has been reported at Mall of Louisiana in Baton Rouge
MASSIVE police response underway.
Multiple casuaIties reported, but the exact number is still unknown.
Pray for the victims 🙏🏻 pic.twitter.com/c73v7swJ09
Полиција је позвала све свједоке да доставе снимке инцидента како би помогли у идентификацији нападача.
За сада нико није ухапшен.
Градоначелник Батон Роуга, Сид Едвардс упутио је оштру поруку починиоцима: "Онима који су ово урадили поручујем – пронаћи ћемо вас."
Полиција је нагласила да тренутно нема додатне опасности по јавност, док су безбједносне снаге брзо опколиле тржни центар након пуцњаве.
Кенеди Барнам (22) рекла је да је дошла у тржни центар на ручак када је чула упозорење о активном нападачу.
Убрзо су, како каже, људи почели да бјеже и вриште.
"Обезбјеђење нам је рекло да одмах напустимо објекат јер има рањених", изјавила је Барнам.
Ово је већ други озбиљан случај насиља у тој држави у посљедњих неколико дана.
Љубав и секс
11 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Градови и општине
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
10
04
09
41
09
25
09
17
09
13
