Овако изгледа Зорица Брунцлик након операције: ''Разредна се ускоро враћа''

23.04.2026 22:24

Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.
Фото: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

Пјевачица Зорица Брунцлик недавно је оперисана и тренутно се налази у фази опоравка, а њено здравствено стање изазвало је забринутост међу колегама и у јавности.

Мирољуб Аранђеловић Кемиш, који је умјесто ње у "Пинковим Звездама" на мјесту члана жирија, укључио је супругу на видео позив што су камере забиљежиле.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Свијет

Осуђен због силовања држављанке БиХ у кругу болнице: Ево колику казну је добио

Зорица се смијала док су јој остали чланови жирија махали и слали пољупце.

Она је поздравила све у студију, а Кемиш је недавно истакао да ће се и сама убрзо вратили у столицу стручног жирија.

- Разредна се ускоро враћа и поздравља вас све - рекао је Кемиш тада.

Подсјетимо, о стању Зорице Брунцлик не престаје да се коментарише, а Јелена Карлеуша је открила да се сљедеће недјеље враћа на снимања.

Доналд Трамп-10042026

Свијет

Трамп: Споразум са Ираном биће постигнут када то буде одговарало САД

- Колико ја знам видјећете је већ у понедјељак, јел сам рекла нешто што нисам смјела? Јел сте знали ту информацију? - питала је Јелена окупљене новинаре, а онда је схватила да је рекла нешто што, очигледно, није требала:

- Ето, рекла сам вам оно што није требало да изговорим, што ми је рекао продуцент. Мислим ставрно ми је рекао, сад ако ме убије. Плавуше, не размишљају. Бржи је језик од памети! Колико знам у понедјељак долази, јако лијепа вијест!

Карлеуша се радује Зоричином повратку и сматра да је много боља у улози жирија, од супруга Мирољуба Аранађеловића Кемиша, који је мијењао.

- Мекан је Зорољуб, што би рекао Десингерица, боља је Зорица, она је баш права жишка - каже Карлеуша.

Зорица Брунцлик

Лепа Лукић је недавно говорила о стању колегинице.

- Она је мене звала када је изашла из болнице и рекла ми је то," подијелила је Лепа детаље њиховог разговора.

-Добро је сада, долазе код ње кући из болнице да је превијају, рекла ми је да јој је пао имунитет мало - додала је она.

Илда Шаулић се на једној промоцији осврнула и на куму Зорицу Брунцлик, када је проговорила о њеном здравственом стању.

- Желим јој да се што прије опорави. Мислим да њен опоравак иде добро и вјерујем да ће из свега тога изаћи како треба. Она је велики борац и сигурно ће и ову битку побиједити. Ја нисам у контакту са њом, али моја мама јесте - истакла је Илда, па се осврнула на Зоричин повратак у Пинкове звезде.

ILU-GRADILIŠTE-170925

Регион

Радник погинуо на градилишту: Пао са објекта у изградњи

- Дивно ако се враћа, једва чекамо, хвала Богу да је тако - изјавила је Илда Шаулић.

Прочитајте више

Перишић: Премашен првобитни план, произведено 400 гигават часова струје

Економија

Перишић: Премашен првобитни план, произведено 400 гигават часова струје

2 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Друштво

Ако патите од ове болести сутра обавезно прочитајте једну молитву

2 ч

0
Аеродром у Сарајеву

БиХ

Дојава о бомби на аеродрому била лажна

2 ч

0
"Њујорк тајмс": Новом иранском вођи можда ће бити потребна протеза за ногу

Свијет

"Њујорк тајмс": Новом иранском вођи можда ће бити потребна протеза за ногу

2 ч

0

Више из рубрике

Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Сцена

Дарко Лазић посветио пјесму брату који је погинуо: Један пјевач све вријеме био уз њега током снимања

3 ч

0
Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић

Сцена

Мелина послала поруку Харису: ''Све је смишљено унапријед''

5 ч

0
Слободан Батјаревић Цобе пјевач стоји у црном одијелу и гледа у даљину.

Сцена

Пјевач примио пријетње по живот: ''Да спремиш цијелу касу или жив нећеш изаћи''

8 ч

0
Бивша супруга Хариса Џиновића Мелина Џиновић сједи

Сцена

"Кан није као Ђина" Мелина Галић открила детаље односа са сином који се није појавио на свадби

10 ч

0

  • Најновије

23

07

Докторка Марија ухваћена с пацијентом у односу, ово је казна

22

57

Дошли су на сахрану брата да се промовишу: Исповијест Дарка Лазића

22

55

Шта значи често сањати исти сан?

22

41

Невријеме у БиХ причинило милионску штету

22

39

Најбољи лијек за мамурлук: Ово избјегавајте дан након пијанке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner