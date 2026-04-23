Овако изгледа Зорица Брунцлик након операције: ''Разредна се ускоро враћа''

Пјевачица Зорица Брунцлик недавно је оперисана и тренутно се налази у фази опоравка, а њено здравствено стање изазвало је забринутост међу колегама и у јавности.
Мирољуб Аранђеловић Кемиш, који је умјесто ње у "Пинковим Звездама" на мјесту члана жирија, укључио је супругу на видео позив што су камере забиљежиле.
Зорица се смијала док су јој остали чланови жирија махали и слали пољупце.
Она је поздравила све у студију, а Кемиш је недавно истакао да ће се и сама убрзо вратили у столицу стручног жирија.
- Разредна се ускоро враћа и поздравља вас све - рекао је Кемиш тада.
Подсјетимо, о стању Зорице Брунцлик не престаје да се коментарише, а Јелена Карлеуша је открила да се сљедеће недјеље враћа на снимања.
- Колико ја знам видјећете је већ у понедјељак, јел сам рекла нешто што нисам смјела? Јел сте знали ту информацију? - питала је Јелена окупљене новинаре, а онда је схватила да је рекла нешто што, очигледно, није требала:
- Ето, рекла сам вам оно што није требало да изговорим, што ми је рекао продуцент. Мислим ставрно ми је рекао, сад ако ме убије. Плавуше, не размишљају. Бржи је језик од памети! Колико знам у понедјељак долази, јако лијепа вијест!
Карлеуша се радује Зоричином повратку и сматра да је много боља у улози жирија, од супруга Мирољуба Аранађеловића Кемиша, који је мијењао.
- Мекан је Зорољуб, што би рекао Десингерица, боља је Зорица, она је баш права жишка - каже Карлеуша.
Лепа Лукић је недавно говорила о стању колегинице.
- Она је мене звала када је изашла из болнице и рекла ми је то," подијелила је Лепа детаље њиховог разговора.
-Добро је сада, долазе код ње кући из болнице да је превијају, рекла ми је да јој је пао имунитет мало - додала је она.
Илда Шаулић се на једној промоцији осврнула и на куму Зорицу Брунцлик, када је проговорила о њеном здравственом стању.
- Желим јој да се што прије опорави. Мислим да њен опоравак иде добро и вјерујем да ће из свега тога изаћи како треба. Она је велики борац и сигурно ће и ову битку побиједити. Ја нисам у контакту са њом, али моја мама јесте - истакла је Илда, па се осврнула на Зоричин повратак у Пинкове звезде.
- Дивно ако се враћа, једва чекамо, хвала Богу да је тако - изјавила је Илда Шаулић.
