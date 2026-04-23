Радник погинуо на градилишту: Пао са објекта у изградњи

Радник М.Н. из Никшића (68 година) страдао је јуче приликом пада са објекта у изградњи – „Hotel 5- Royal Collection“, инвеститора „А.Н.“ доо Подгорица у Кумбору.
„Увиђај је извршио дежурни тужилац Основног државног тужилаштва у Херцег Новом, у присуству инспектора из области заштите на раду и службеника Управе полиције ОБ Херцег Нови, након чега је тијело упућено на обдукцију у Клинички центар Црне Горе – Центар за судску медицину у Подгорици“, наведено је у саопштењу ОДТ Херцег Нови.
Перишић: Премашен првобитни план, произведено 400 гигават часова струје
Како наводе, у поступку извиђаја утврдиће се околности под којима је дошло до овог несрећног случаја, као и да ли је било пропуста у погледу предузимања мјера заштите на раду који би били у узрочној вези са догађајем.
(РТЦГ)
