''Морнари из Црне Горе у Ормуском мореузу су безбједни''

Сви црногорски морнари са брода у Ормуском мореузу су безбједни и у добром стању, те нема разлога за забринутост, рекао је амбасадор Ирана у Србији Мохамед Садек Фазли.
Фазли је додао да брод, према информацијама које има, није заплијењен већ само заустављен због ратног стања.
Уз један једноставан трик направићете најбољи роштиљ за 1. мај
"Ниједан члан посаде нити особље брода није приведено. Сви су слободни", рекао је Фазли за Радио-телевизију Црне Горе и додао да могу да комуницирају са својим породицама.
Фазли је навео да је у Ормуском мореузу на снази ратно стање усљед напада Сједињених Држава и Израела на Иран.
Он је додао да ситуацију додатно компликује то што су Американци увели поморску блокаду.
Пива тврди да му је полиција уништила живот: Кућа потпуно разорена
Иранска револуционарна гарда објавила је сникам на којем је заплијењен брод "МСЦ Франческа" на коме се налазе четири поморца из Црне Горе, укључујући и капетана.
(СРНА)
