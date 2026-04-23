''Морнари из Црне Горе у Ормуском мореузу су безбједни''

23.04.2026 17:30

Брод у Ормуском мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Сви црногорски морнари са брода у Ормуском мореузу су безбједни и у добром стању, те нема разлога за забринутост, рекао је амбасадор Ирана у Србији Мохамед Садек Фазли.

Фазли је додао да брод, према информацијама које има, није заплијењен већ само заустављен због ратног стања.

Роштиљ

Савјети

Уз један једноставан трик направићете најбољи роштиљ за 1. мај

"Ниједан члан посаде нити особље брода није приведено. Сви су слободни", рекао је Фазли за Радио-телевизију Црне Горе и додао да могу да комуницирају са својим породицама.

Фазли је навео да је у Ормуском мореузу на снази ратно стање усљед напада Сједињених Држава и Израела на Иран.

Он је додао да ситуацију додатно компликује то што су Американци увели поморску блокаду.

Претресена кућа Ивице Мишковића

Хроника

Пива тврди да му је полиција уништила живот: Кућа потпуно разорена

Иранска револуционарна гарда објавила је сникам на којем је заплијењен брод "МСЦ Франческа" на коме се налазе четири поморца из Црне Горе, укључујући и капетана.

(СРНА)

Прочитајте више

Зима не жели да оде: Колико ћемо још чекати топлије вријеме

Друштво

Зима не жели да оде: Колико ћемо још чекати топлије вријеме

1 ч

0
Сједница Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа Републике Српске

Република Српска

Резолуција о осуди величања идеологије НДХ иде на Уставни суд

1 ч

2
Тинејџерка у тамно плавој јакни и са смеђом пуштеном косом стоји напољу и гледа у телефон.

Наука и технологија

Дјечији разговори са четботом МетаАИ биће видљиви и родитељима

1 ч

0
Елдина Дервишевић, дјевојчица нестала у Словенији

Регион

Дјевојчица Елдина Дервишевић нестала у Словенији

1 ч

0

Више из рубрике

Елдина Дервишевић, дјевојчица нестала у Словенији

Регион

Дјевојчица Елдина Дервишевић нестала у Словенији

1 ч

0
Голман шута фудбалску лопту на фудбалском стадиону.

Регион

Хаос усред меча: Урушио се дио трибина, има повријеђених

2 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Полиција са дугим цијевима на улицама црногорског града

3 ч

0
Вандализована православна црква у Загребу!

Регион

Вандализована православна црква у Загребу!

9 ч

4

  • Најновије

18

39

Лажно се представљао као хирург: За наводне операције узео више од 100.000 евра

18

28

Угрожени пасоши широм Европе због сајбер напада

18

27

Лакташи: Свечана академија поводом Дана града

18

11

У мају ће се за ова три знака паре лијепити као магнет

17

59

Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner