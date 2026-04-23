Лажно се представљао као хирург: За наводне операције узео више од 100.000 евра

Аутор:АТВ
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Првим основним јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су држављанина Сјеверне Македоније А. К. (42), због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело превара.
Он се сумњичи да је, представљајући се лажно као хирург, заједно са више за сада непознатих лица, оштећену довео и одржавао у заблуди, да ће уз новчану накнаду хитно оперисати члана њене породице, који је наводно доживио саобраћајну незгоду.
Полиција га је ухапсила непосредно након примопредаје новца и код њега је пронашла 16.650 евра и 150.000 динара.
Сумња се да су А. К. и особе за којима се трага, у периоду од новембра прошле године до сада, на исти начин извршили више превара на територији Београда и тако противправно прибавили више од 100.000 евра.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
