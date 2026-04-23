Лажно се представљао као хирург: За наводне операције узео више од 100.000 евра

АТВ
23.04.2026 18:39

Фото: Weverton Oliveira/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Првим основним јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су држављанина Сјеверне Македоније А. К. (42), због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело превара.

Он се сумњичи да је, представљајући се лажно као хирург, заједно са више за сада непознатих лица, оштећену довео и одржавао у заблуди, да ће уз новчану накнаду хитно оперисати члана њене породице, који је наводно доживио саобраћајну незгоду.

илу-пасош-путовања-18092025

Свијет

Угрожени пасоши широм Европе због сајбер напада

Полиција га је ухапсила непосредно након примопредаје новца и код њега је пронашла 16.650 евра и 150.000 динара.

Сумња се да су А. К. и особе за којима се трага, у периоду од новембра прошле године до сада, на исти начин извршили више превара на територији Београда и тако противправно прибавили више од 100.000 евра.

Лакташи Дан града

Градови и општине

Лакташи: Свечана академија поводом Дана града

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Занимљивости

У мају ће се за ова три знака паре лијепити као магнет

42 мин

0
Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали

Регион

Језиви детаљи ликвидације Илије Крстића: Шкаљарци га зазидали

54 мин

0
Мушкарац пропао кроз кров аутомобила у Тузли

Хроника

Мушкарац уништавао аутомобил, па пропао кроз кров

56 мин

0
Снимак мучења Игора Комарова сина украјинског бизнисмена "краља подземља"

Свијет

Тата, врати украдене милионе: Испливао снимак мучења сина бизнисмена

1 ч

0

Више из рубрике

Priština Kosovo

Србија

Курти именовао новог главног преговарача у дијалогу са Београдом

10 ч

1
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

МУП позвао на опрез: Могућа крађа преко лажних казни

21 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Мушкарац искрварио до смрти у свом дому: Случајно пререзао артерију на нози

22 ч

0
Полиција Србија

Србија

Насмрт претукао супругу у породичној кући

1 д

0

