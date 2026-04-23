Угрожени пасоши широм Европе због сајбер напада

Стотине хиљада људи широм Европе погођено је од децембарског сајбер напада на Еураил који је открио осјетљиве личне податке више од 300.000 корисника, који су сада наводно понуђени на продају на дарк вебу, а неколико влада савјетовало им је да откажу и замијене своје пасоше, извијестио је “The Guardian” у сриједу.
Холандска компанија која продаје Интерраил карте за жељезничка путовања широм Европе потврдила је да су се подаци украдени током напада – укључујући бројеве пасоша, имена, контакт податке, кућне адресе и датуме рођења – појавили на интернету, а узорак група података подијељен је и на Телеграму.
Еураил нуди карте важеће у 33 земље, од сјеверне Норвешке до јужне обале Турске, са седмодневном картом по цијени од 286 евра за путнике старости од 27 година и млађе, 381 евро за оне између 28 и 59 година и 343 евра за путнике у групи од 60 и више година.
До двоје дјеце млађе од 12 година може путовати бесплатно у пратњи одрасле особе.
Власти у неким земљама већ су почеле издавати мјере опреза. Канцеларија за пасоше Уједињеног Краљевства савјетовала је барем једној погођеној особи да поништи свој пасош “како би се спријечило њено кориштење за преварне активности”, а такође је захтијевала пуну накнаду за замјену.
Сличне мјере забиљежене су у Данској, гдје би погођени путници могли суочити се с још већим трошковима замјене.
Овај развој догађаја изазвао је фрустрацију и тјескобу међу путницима, од којих многи нису сигурни у ниво ризика. “То је апсолутна ноћна мора”, цитирале су новине једног погођеног путника, који је додао да га је ситуација “престрашила” како се приближавају љетни планови путовања.
Други су се питали је ли замјена пасоша потребна без јаснијих службених смјерница. “Заиста немам појма колико је ово озбиљно”, рекао је други путник, позивајући на накнаду ако се замјена сматра неопходном, преноси “Анадолија”.
