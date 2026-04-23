Злочин који је шокирао јавност: Убио оца, искасапио његово тијело и дијелове бацао у ВЦ шољу

Сцене достојне хорор филма описао је данас на суђењу Елод Шерер, који је током свађе, како би дошао до насљедства, а према оптужници, убио свог оца Кароља Шерера, чије је тијело потом исјекао електричном тестером.
Језиви злочин је, како се вјерује, починио 30. јануара 2024. године, а након тога је дуго скривао све. Нестанак Кароља Шерера Елод и његова супруга пријавлили су 27. фебруара исте године, а тек мјесецима касније је откривено да је Елод оца убио, исјекао, а исјечене дијелове тијела палио, бацао у вц шољу и скривао на тајним локацијама.
''Кристијан Шмит напушта БиХ''
У минутима прије суђења, Елода и његову супругу су, везане лисицама, спровели стражари затворске службе у зграду Главног суда у Будимпешти. Оцоубица је смршао 25 килограма иза решетака, гдје иначе стално ради и учи како би стекао средњошколску диплому. Своју дугу изјаву је унапријед написао и читао са папира. Данас је пред судом покушао да оповргне да је оца убио због насљедства, већ је тврдио да се све "случајно одиграло", а да је оца исјекао на дијелове из страха да би могао да робија због убиства.
У суду је данас најприје говорио о дјетињству. Поменуо је да су живјели веома повучено, па код њега, на примјер, ниједан пријатељ није могао да долази. Оца је описао као "круту главу породице", и рекао да су више пута "добијали од њега". Све су то сматрали породичном ствари и никоме нису причали о томе. Без обзира на то, вољели су и поштовали једни друге.
"Жалим због онога што сам урадио, нема оправдања и јако се кајем. Никада себи нећу опростити. Волио сам оца и он је волио мене", рекао је Елод.
Трамп: Мореуз остаје ''запечаћен'' док се не постигне договор
Испричао је како се са 18 година одселио од куће и почео да ради као виљушкариста. Тврди да је увијек имао посао и да га родитељи никада нису издржавали, али да је остао са њима у блиском односу. Године 2006. покренуо је сопствени посао, али је три године касније због кредита у страној валути и економске кризе изгубио све. Накратко се вратио кући, затим упознао прву супругу и добио сина. Након што му се брак распао, започео је везу са Јудит и добили су ћерку, која сада има 13 година.
Како каже, 2018. су настали проблеми између његових родитеља, али их је болест мајке поново "зближила".
"Мајчина болест је и оца потпуно сломила, сви смо се распали. Отац није могао сам да се брине о њој, па сам и ја помагао. Заједно смо је испратили на вејчни починак, на језеру Веленце, то јој је била посљедња жеља. Послије мајчине смрти 2021. године проводио сам много времена са оцем, осјећао сам да му требам", причао је Елод данас на суду.
Горажданин се понашао сумануто, у поруци најавио убиство кћерке!
У тестаменту је мајка тражила да се оставинска расправа води у сагласности са оцем, а њих двојица су наслиједили око 50 милиона (око 137.000 евра). Навео је тачно које су ставке чиниле његов дио. Касније је, како каже, повремено користио дрогу и посвађао се са супругом, а на дан "нестанка" оца отишао је код њега.
"Попушили смо цигарету, а онда ми је рекао да је имао сексуални однос са мајчином полусестром. Викао сам на њега у ходнику, замјерао му што не поштује успомену на мајку. Ударио сам га два пута снажно у вилицу, па је пао уназад и ударио главом. Послије тога се није помјерао, почео је да крвари из потиљка и успаничио сам се. Покушао сам масажу срца, али нисам могао да му помогнем. Ја сам га убио, није било намјерно, никада нисам хтио да га повриједим. Не могу да опишем тај страх, кајем се што нисам одмах позвао полицију", испричао је Елод.
Убрзо је стигла његова супруга Јудит, која није знала шта се догодило и позвонила је на капију. Елод јој је слагао да је отац отпутовао на три дана и да му је оставио задатак да храни псе.
Висока пећ Нове жељезаре престала са радом
"Плашио сам се затвора, никада раније нисам био кажњаван. Нисам могао да прихватим да послије мајке више нема ни оца и да сам га ја убио. Лагао сам све и упадао у све већи проблем. Поподне сам се вратио, понио тестеру и алат. Положио сам тијело на најлонске кесе, прекрио му лице јер нисам могао да га гледам. Исјекао сам га тестером. Почео сам од зглобова, шака и руку, затим наставио са бутинама. Трајало је око три до четири сата. Тестера није била гласна. Нема дана да не мислим на то, јако се кајем. Купио сам пећ и ноћу спалио дијелове тијела, а остатке који нису изгорјели бацио у смеће", описао је злочин.
Његова супруга Јудит је у том периоду стално питала за његовог оца, па је на крају пријавила његов нестанак. Рекао је и да је мајка продала свој накит много прије болести, али не зна зашто и коме. Негира да је то тражио у кући.
С друге стране, тужилаштво га терети за убиство са предумишљајем из користољубља, тврдећи да је оца убио због насљедства, имовине и тајног сефа. На припремном рочишту у јануару понуђена му је казна од највише 19 година затвора ако призна кривицу, али то није прихватио. Његова супруга се терети да је помогла у уклањању тијела, а касније јој је одређен притвор.
Друштво
Висока пећ Нове жељезаре престала са радом
Пред судом су и још двојица мушкараца: 29-годишњи син од Јудит из претходне везе, као и један његов познаник. Први је знао да се против мужа његове мајке води поступак за убиство, као и да мајка и даље живи у кући из које продаје вриједне ствари. Помагао је да се пронађу купци за предмете покојног – слике, украсно оружје и вазе. Један од купаца био је његов познаник, који је четврти оптужени. Брачни пар који је у притвору има и ћерку од 13 година, која тренутно живи код рођака.
